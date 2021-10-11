Особливий рецепт: печемо оладки зі смаком піци

Смачний та ситний перекус поліпшує настрій і додає енергії в середині робочого чи шкільного дня. Особливо якщо це – неймовірне поєднання піци та оладок в одній страві, що легко поміщається в ланч-боксі.

Цей чудовий смаколик можна приготувати за кілька хвилин. На таку оладку-піцу можна поставити будь-який інгредієнт, головне – притрусити зверху сиром.

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Такий особливий рецепт чудово підійде для рятування залишків у холодильнику.

Рецепт особливої мініпіци

Час: 30 хвилин

Порцій: 2



Неймовірні оладки / Фото Рinterest

Інгредієнти:

50 г кукурудзяного або пшеничного борошна;

2 маленьких яйця;

100 г грецького йогурту;

60 г помідорів;

20 г сиру;

½ болгарського перцю;

жменька чорних оливок;

30 грам індичої або курячої шинки;

5 г оливкової олії;

½ ч. л. розпушувача;

дрібка солі.

Приготування:

Збийте яйця на піну й змішайте з йогуртом. Додайте до суміші борошно, приправи, сіль та розпушувач. Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. На дрібні кубики подрібнити помідор, перець, оливки, шинку та натерти сир. Додайте їх до маси. Змастіть сковороду олією. Обсмажте мініпіци на повільному вогні з обох боків. Як стануть золотисто-коричневими – вони готові. Зверху за бажанням можна притрусити сиром.

Якщо хочете зробити страву цікавою, приготуйте спочатку тісто та поставте його випікати, а всі інші інгредієнти додайте зверху.