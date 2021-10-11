Особливий рецепт: печемо оладки зі смаком піци
11 жовтня 2021 , 15:40Читать новость на русском
Джерело:papilot
Смачний та ситний перекус поліпшує настрій і додає енергії в середині робочого чи шкільного дня. Особливо якщо це – неймовірне поєднання піци та оладок в одній страві, що легко поміщається в ланч-боксі.
Цей чудовий смаколик можна приготувати за кілька хвилин. На таку оладку-піцу можна поставити будь-який інгредієнт, головне – притрусити зверху сиром.
Не пропустіть Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом
Такий особливий рецепт чудово підійде для рятування залишків у холодильнику.
Рецепт особливої мініпіци
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Неймовірні оладки / Фото Рinterest
Інгредієнти:
- 50 г кукурудзяного або пшеничного борошна;
- 2 маленьких яйця;
- 100 г грецького йогурту;
- 60 г помідорів;
- 20 г сиру;
- ½ болгарського перцю;
- жменька чорних оливок;
- 30 грам індичої або курячої шинки;
- 5 г оливкової олії;
- ½ ч. л. розпушувача;
- дрібка солі.
Приготування:
- Збийте яйця на піну й змішайте з йогуртом.
- Додайте до суміші борошно, приправи, сіль та розпушувач.
- Перемішайте всі інгредієнти до однорідності.
- На дрібні кубики подрібнити помідор, перець, оливки, шинку та натерти сир. Додайте їх до маси.
- Змастіть сковороду олією.
- Обсмажте мініпіци на повільному вогні з обох боків. Як стануть золотисто-коричневими – вони готові.
- Зверху за бажанням можна притрусити сиром.
Якщо хочете зробити страву цікавою, приготуйте спочатку тісто та поставте його випікати, а всі інші інгредієнти додайте зверху.