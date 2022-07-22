Особливий соус та печена котлета: рецепт домашнього бургера від Ектора
22 липня 2022 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Що може бути смачніше великого, ситного домашнього бургера з соковитою курячою котлетою та зеленню. А якщо ми скажемо вам, що маємо особливий рецепт соусу до нього, а котлету запечемо в духовці? Записуйте рецепт!
Обожнюєте бургери? А як щодо соковитого бургера від Ектора Хіменеса-Браво з особливим соусом на основі в'ялених томатів та арахісу? Якщо ви ковтнули слинку – переходьте до приготування.
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Зверніть увагу, щодо складу соусу входить арахіс. Він є популярним алергеном. Якщо ви готуєте такі бургери на компанію, краще пересвідчитися чи всі споживають арахіс.
Рецепт особливого бургера від Ектора
Час: 30 хвилин
Порції: 1Інгредієнти:
– 1 булочка для бургера;
– 150 грамів курячого фаршу;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 10 грамів руколи;
– 20 грамів помідора.
Для соусу:
– 100 грамів в'ялених томатів;
– 30 грамів арахісу;
– 30 грамів сиру пармезан;
– олія з в'ялених томатів;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно змішайте курячий фарш зі спеціями та вимішайте його руками. М'ясний фарш можна трішки відбити, аби воно стало щільнішим. Сформуйте котлету через кільце.
- Викладіть котлету на шар пергаменту для випікання та запечіть в духовці при 200 градусів 15 – 20 хвилин.
- Доки котлета готується, розріжте булочку навпіл повздовж та обсмажте на сковорідці з оливковою олією, або на вершковому маслі.
- Для соусу змішайте у чаші для блендера в'ялені томати, арахіс, пармезан та влийте трішки олії з-під томатів. Перебийте все блендером до густої консистенції.
- Змастіть булочки приготованим соусом, викладіть котлету, листя руколи та кільця помідорів. Накрийте іншим шматком булки та подавайте до столу.
Смачного!