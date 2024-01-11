Освіжаючий рецепт: салат з квашеними огірками для кожного дня
11 січня 2024, 10:11Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Після свят так хочеться скуштувати смачну та свіжу страву. У такому випадку варто приготувати салат з квашених огірків, це чудова опція для перекусу чи легкої вечері.
Салат з квашеними огірками – це закуска, яка сподобається для всіх. Головна перевага страви у тому, що всі інгредієнти вже напевно є у вашому холодильнику.
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Рецепт салату з квашеними огірками
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 4 картоплини;
– 4 яйця;
– 4 квашених огірки;
– 100 грамів тонко копченого бекону або шинки;
– пів цибулини.
Майонезний соус:
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль і перець до смаку;
– петрушка для прикраси.
Приготування:
- Відварену картоплю очистіть та наріжте кубиками.
- Яйця відваріть до напівкрутості (покладіть в каструлю з водою, і варіть 5 хвилин після закипання води, після залийте холодною водою), очистіть і наріжте четвертинками.
- Мариновані огірки наріжте кубиками.
- Бекон або шинку наріжте кубиками і обсмажте на сковороді на повільному вогні.
- Змішайте всі інгредієнти для майонезного соусу.
- У широку салатницю викладіть картоплю, яйця, огірки, полийте соусом.
- За бажанням посипте салат зверху зеленою цибулею.
- Прикрасьте петрушкою.