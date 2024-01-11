Освіжаючий рецепт: салат з квашеними огірками для кожного дня

Після свят так хочеться скуштувати смачну та свіжу страву. У такому випадку варто приготувати салат з квашених огірків, це чудова опція для перекусу чи легкої вечері.

Салат з квашеними огірками – це закуска, яка сподобається для всіх. Головна перевага страви у тому, що всі інгредієнти вже напевно є у вашому холодильнику.

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Рецепт салату з квашеними огірками

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 4 картоплини;– 4 яйця;– 4 квашених огірки;– 100 грамів тонко копченого бекону або шинки;– пів цибулини.– 2 столові ложки майонезу;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 столова ложка лимонного соку;– 1 чайна ложка гірчиці;– сіль і перець до смаку;– петрушка для прикраси.

Приготування:

Відварену картоплю очистіть та наріжте кубиками. Яйця відваріть до напівкрутості (покладіть в каструлю з водою, і варіть 5 хвилин після закипання води, після залийте холодною водою), очистіть і наріжте четвертинками. Мариновані огірки наріжте кубиками. Бекон або шинку наріжте кубиками і обсмажте на сковороді на повільному вогні. Змішайте всі інгредієнти для майонезного соусу. У широку салатницю викладіть картоплю, яйця, огірки, полийте соусом. За бажанням посипте салат зверху зеленою цибулею. Прикрасьте петрушкою.

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