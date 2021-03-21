Як приготувати смузі з авокадо і шпинату: простий рецепт

Джерело:24 канал
Ми підготували для вас рецепт смачного та корисного смузі, який ви легко можете приготувати на сніданок.
Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування. До вашої уваги вітамінний смузі – ідеальний сніданок, який швидко і легко готується. Смузі дуже поживний, тому рекомендують вживати один раз на день (і не щодня).
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Порції: 2. Якщо готуєте одну порцію – половину інгредієнтів.
Смузі з авокадо і шпинату/ Фото Pexels