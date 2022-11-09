Овочеві булочки в мультипечі: поживно і смачно

9 листопада 2022 , 17:45
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Джерело:

інстаграм Роксолани Гарасимів

Якщо ви жити не можете без мучного, але всіма силами намагаєтеся мінімізувати його у своєму раціоні – у нас є для вас цікавий рецепт. Спробуйте овочеві булочки!

Овочеві булочки – відмінний варіант для швидкого перекусу, сніданку або вони стануть чудовим доповненням до улюбленої першої страви.

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Можливо ззовні вони нагадуватимуть котлети, але смак та консистенція здоби вас переконує в протилежному.

Рецепт овочевих булочок

  • Час: 20 – 25 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 150 грамів броколі;
 – 70 грамів кукурудзи;
 – 70 грамів сиру пармезан;
 – 1 куряче яйце;
 – 4 столові ложки цільнозернового борошна;
 – 2 грами розпушувача для тіста;
 – спеції (хмелі-сунелі, чорний мелений перець).

Приготування:

  • Для цієї страви можна використовувати як свіжі овочі, так і морожені. Якщо ви обрали морожені, відваріть їх в окропі 4 хвилини та перекладіть на друшляк.
  • Броколі, кукурудзу, яйце, сир, борошно та спеції збийте в чаші комбайна або блендера. Кількість борошна може піти менше-більше в залежності від величини яйця та суцвіть броколі.
  • Сформуйте булочки за допомогою ложки, викладіть в мультипіч та випікайте при 180 градусах 12 – 15 хвилин. Орієнтуйтеся на золотаву скоринку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак