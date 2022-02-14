Овочевий крем-суп за 30 хвилин: домашній хіт із простих інгредієнтів

14 лютого 2022 , 19:56
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Джерело:

інстаграм Богданни Рибак

Ви ще не готували крем-суп? То настав час спробувати. Мінімум часу, бюджетні продукти, трохи магії – і страва готова!

Щоб приготувати смачний крем-суп, не обов'язково купувати креветки, батат чи броколі. Тим паче не в сезон. Беріть продукти, що завжди є вдома: картоплю, моркву, цибулю. Підійде навіть заморожений кабачок.

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Прикрасити суп можна обсмаженими шматочками бекону, чипсами з моркви або просто насінням соняшника. 

Рецепт овочевого крем-супу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Фото Богданни Рибак

Інгредієнти:
– 1 картоплина;
– 2 середні морквини;
– ½ цукіні;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 гілочка чебрецю;
– 100 мілілітрів коров'ячих вершків (жирністю 18%);
– сіль;
– мелений чорний перець.

Для декору:
– 2 скибочки бекону;
– пармезан;
– 4 скибки батону.

Приготування:

  1. У сотейник викладіть довільно нарізані овочі. Покладіть шматочок вершкового масла, гілочку чебрецю та влийте 80 – 100 мілілітрів чистої води.
  1. З шару харчового пергаменту сформуйте картуш (кришечку) та накрийте ним овочі в сотейнику. Варіть овочі на повільному вогні 10 хвилин.
  1. Влийте вершки та знову накрийте картушем. Варіть овочі до готовності.
  1. Перебийте всі відварені інгредієнти блендером до консистенції крем-супу (однорідного пюре).
  1. Наріжте бекону кубиками та обсмажте на сковорідці 4 – 5 хвилин (до хрумкої скоринки). Паралельно з беконом обсмажте шматочки хліба.
  1. Викладіть крем-суп у глибокі тарілки, в центр покладіть обсмажений бекон та посипте пармезаном.
  1. На край тарілки викладіть хрумкі грінки та подавайте овочевий крем-суп до столу.

Що таке картуш

Це кулінарна шапка, яка робиться з пергаменту для випікання. Нею накривають сотейник, щоб вона торкалася поверхні овочів, але не доходила до країв посуду. Її використовують для карамелізації, глазурування та варіння з невеликою кількістю води.
Автор: Богданна Рибак