Ідеальне рішення для пісного столу: готуємо овочевий паштет
21 грудня 2022, 16:50Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Паштети – дуже універсальна опція, яка пасує до столу з будь-яких оказій. Вони прекрасно доповнюють інші страви та дуже легкі у приготуванні.
Зазвичай основою паштетів виступають м'ясні компоненти або субпродукти, але на Святвечір таку страву не приготуєш. У цьому випадку можна скористатися рецептом овочевого паштету, який смакуватиме абсолютно усім.
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Рецепт овочевого паштету з квасолі
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Зірка пісного столу / Фото wjazdnakuchnie
Інгредієнти:
- 2 склянки квасолі;
- 1 картоплина;
- 1 морква;
- 1 петрушка;
- 1/4 великої селери;
- 1 велика цибулина;
- 1 цибуля-порей;
- 2 яйця;
- оливкова олія;
- сіль та перець до смаку;
- спеції: сушений імбир, мускатний горіх, майоран, чилі, 1 – 2 зубчики часнику, сушені помідори, оливки, петрушка.
Приготування:
- Овочі чистимо та варимо у підсоленій воді. Даємо їм охолонути та подрібнюємо з допомогою м'ясорубки або блендера.
- Додаємо до маси яйця та ретельно перемішуємо.
- Приправляємо масу спеціями, власноруч регулюємо гостроту страви.
- Якщо консистенція маси надто рідка – додаємо трішки панірувальних сухарів.
- Перекладаємо паштет у форму та випікаємо 10 хвилин при 180 градусах.
Смачного!