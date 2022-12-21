Ідеальне рішення для пісного столу: готуємо овочевий паштет

21 грудня 2022, 16:50
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Джерело:

Beszamel

Паштети – дуже універсальна опція, яка пасує до столу з будь-яких оказій. Вони прекрасно доповнюють інші страви та дуже легкі у приготуванні.

Зазвичай основою паштетів виступають м'ясні компоненти або субпродукти, але на Святвечір таку страву не приготуєш. У цьому випадку можна скористатися рецептом овочевого паштету, який смакуватиме абсолютно усім.

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Рецепт овочевого паштету з квасолі

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Зірка пісного столу / Фото wjazdnakuchnie

Інгредієнти:

  • 2 склянки квасолі;
  • 1 картоплина;
  • 1 морква;
  • 1 петрушка;
  • 1/4 великої селери;
  • 1 велика цибулина;
  • 1 цибуля-порей;
  • 2 яйця;
  • оливкова олія;
  • сіль та перець до смаку;
  • спеції: сушений імбир, мускатний горіх, майоран, чилі, 1 – 2 зубчики часнику, сушені помідори, оливки, петрушка.

Приготування:

  1. Овочі чистимо та варимо у підсоленій воді. Даємо їм охолонути та подрібнюємо з допомогою м'ясорубки або блендера.
  2. Додаємо до маси яйця та ретельно перемішуємо.
  3. Приправляємо масу спеціями, власноруч регулюємо гостроту страви.
  4. Якщо консистенція маси надто рідка – додаємо трішки панірувальних сухарів.
  5. Перекладаємо паштет у форму та випікаємо 10 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська