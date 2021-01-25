Як приготувати овочевий суп Мінестроне: рецепт від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачного овочевого супу. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Мінестроне – традиційна страва італійської кухні. Овочевий суп готують із сезонних овочів з додаванням пасти, рису, квасолі або сочевиці. Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук.

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Овочевий суп

У мисці з холодною водою і содою ретельно помийте усі овочі. Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу – розріжте навпіл. Петрушку подрібніть ножем. У велику каструлю з водою викладіть усі овочі, додайте брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру, варіть декілька годин. Викладіть відварені овочі, подрібніть ножем. Бульйон залиште. У маленькій каструлі змішайте подрібнені овочі з бульйоном, додайте сіль, перець, варіть ще декілька хвилин. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного!

– 150 грамів ріпи;– 400 грамів броколі;– 200 грамів зеленого горошку;– 200 грамів фенхелю;– 600 грамів селери (стебла і корінь);– 50 грамів петрушки;– 150 грамів брюссельської капусти;– 50 грамів сочевиці;– 100 грамів квасолі;– 350 грамів гарбуза;– 250 грамів картоплі;– 70 грамів топінамбуру;– 300 грамів моркви;– 100 грамів цибулі;– скоринка сиру пармезан;– сіль;– перець;– оливкова олія;– 3 літри води;– 50 грамів соди.

Овочевий суп Мінестроне – за рецептом Марко Черветті у відео: