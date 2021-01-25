Як приготувати овочевий суп Мінестроне: рецепт від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачного овочевого супу. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Мінестроне – традиційна страва італійської кухні. Овочевий суп готують із сезонних овочів з додаванням пасти, рису, квасолі або сочевиці. Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук.
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Овочевий суп
Інгредієнти:
– 150 грамів ріпи;
– 400 грамів броколі;
– 200 грамів зеленого горошку;
– 200 грамів фенхелю;
– 600 грамів селери (стебла і корінь);
– 50 грамів петрушки;
– 150 грамів брюссельської капусти;
– 50 грамів сочевиці;
– 100 грамів квасолі;
– 350 грамів гарбуза;
– 250 грамів картоплі;
– 70 грамів топінамбуру;
– 300 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– скоринка сиру пармезан;
– сіль;
– перець;
– оливкова олія;
– 3 літри води;
– 50 грамів соди.
- У мисці з холодною водою і содою ретельно помийте усі овочі.
- Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу – розріжте навпіл. Петрушку подрібніть ножем.
- У велику каструлю з водою викладіть усі овочі, додайте брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру, варіть декілька годин.
- Викладіть відварені овочі, подрібніть ножем. Бульйон залиште.
- У маленькій каструлі змішайте подрібнені овочі з бульйоном, додайте сіль, перець, варіть ще декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного!
Овочевий суп Мінестроне – за рецептом Марко Черветті у відео: