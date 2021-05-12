Овочі запечені на грилі: рецепт від Тані Литвинової

Якщо збираєтесь усією сім'єю на пікнік готувати овочі – потрібно ретельно підготуватись. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як правильно запекти овочі на грилі. Обов'язково спробуйте.

Запечені овочі на грилі чудово підійдуть до м'яса або риби. Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування овочів та ароматного маринаду.

Читайте також Скумбрія запечена у фользі: простий рецепт від Тані Литвинової

Запечені овочі на грилі

Для приготування маринаду для овочів, оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте. Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником. Почистіть часник, пропустіть через прес. Артишоки відправте запікатись на вугілля. Перець почистіть від кісточок, наріжте скибочками та кільцями. Цукіні, кукурудзу, баклажани, наріжте кільцями. Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою. Гілочку томатів запікайте цілими. Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку. Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте ароматну олію з оливковою олією, додайте соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Гриби викладіть на решітку, відправте запікатись. Готові артишоки почистіть, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху. Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 баклажани;– 2 цукіні;– 2 солодких перці;– 400 грамів томатів чері;– 40 грамів грибів (печериці);– 4 артишоки;– 2 кукурудзи;– 150 мілілітрів оливкової олії;– 2-3 зубчики часнику;– 2-3 гілочки розмарину;– 2-3 гілочки чебрецю;– 2-3 гілочки шавлії;– сіль.– 50 мілілітрів ароматної олії;– 2-3 столові ложки соєвого соусу;– 2 зубчика часнику.– 20 мілілітрів оливкової олії;– 30 грамів сиру пармезан.

Запечені овочі на грилі – рецепт від Тані Литвинової у відео