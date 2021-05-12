Овочі запечені на грилі: рецепт від Тані Литвинової

Якщо збираєтесь усією сім'єю на пікнік готувати овочі – потрібно ретельно підготуватись. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як правильно запекти овочі на грилі. Обов'язково спробуйте.
Запечені овочі на грилі чудово підійдуть до м'яса або риби. Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування овочів та ароматного маринаду.
Читайте також Скумбрія запечена у фользі: простий рецепт від Тані Литвинової
Запечені овочі на гриліІнгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 цукіні;
– 2 солодких перці;
– 400 грамів томатів чері;
– 40 грамів грибів (печериці);
– 4 артишоки;
– 2 кукурудзи;
– 150 мілілітрів оливкової олії;
– 2-3 зубчики часнику;
– 2-3 гілочки розмарину;
– 2-3 гілочки чебрецю;
– 2-3 гілочки шавлії;
– сіль. Маринад для грибів:
– 50 мілілітрів ароматної олії;
– 2-3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 зубчика часнику. Маринад для артишоків:
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 30 грамів сиру пармезан.
- Для приготування маринаду для овочів, оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте.
- Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником.
- Почистіть часник, пропустіть через прес.
- Артишоки відправте запікатись на вугілля.
- Перець почистіть від кісточок, наріжте скибочками та кільцями.
- Цукіні, кукурудзу, баклажани, наріжте кільцями.
- Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою.
- Гілочку томатів запікайте цілими.
- Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку.
- Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте ароматну олію з оливковою олією, додайте соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Гриби викладіть на решітку, відправте запікатись.
- Готові артишоки почистіть, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху.
- Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!
Запечені овочі на грилі – рецепт від Тані Литвинової у відео