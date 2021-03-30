Рецепт овочів стір-фрай з кіноа від шеф-кухаря Володимира Ярославського

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Джерело:

Володимир Ярославський

Овочі стір-фрай з кіноа чудово підійдуть для ситного та корисного обіду чи вечері, а якщо ви полюбляєте снідати кашами – сміло можете готувати цю страву й на сніданок.

Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з овочів та кіноа – стір-фрай. Шеф-кухар розповів, що цю страву можна готувати не тільки на сковорідці-вок, а й у звичайній.

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Суддя "Мастер Шеф" розповів, що вперше спробував цю страву в Нью-Йорку і вона служила чудовим гарніром до м'яса чи риби. Також, овочі стрі-фрай шеф-кухар ввів у меню свого ресторану.

Я змінюю овочі в залежності від наявності, тому сміливо міняйте на те, що є у вас, – відзначив Володимир Ярославський.

Рецепт овочів стрі-фрай з кіноа

Інгредієнти:
– 40 г кореня селери;
– 45 г гарбуза;
– 30 г пастернаку;
– 40 г салату айсберг;
– 15 г червоної цибулі;
– 40 г солодкого перцю;
– 40 г листя шпинату;
– 10 г свіжого імбиру.
Для соусу:
– 60 г соєвого соусу;
– 20 г смаженої кунжутної олії;
– 60 г світ Чилі;
– 30 г соку апельсина;
– 5 г пасти Каррі.
  1. Відваріть кіноа до готовності у підсоленій воді.
  2. Для приготування овочів наріжте їх тоненькою соломкою, а листя салату порвіть руками.
  3. Для заправки змішайте соєвий соус, смажене кунжутну олію, чилі, сік апельсину та пасту карі.
  4. Розігрійте сковорідку на вогні, додайте 15 мл рослинної олії.
  5. Обсмажте овочі в сковорідці близько хвилини, додайте готове кіноа. Влийте половину заправки та обсмажуйте інгредієнти близько 45 секунд.
  6. Готову страву викладіть на тарілки, у вас вийде близько трьох порцій. Прикрашаємо свіжою кінзою І подрібненим горіхом кеш'ю. Овочі смакують краще гарячими тоді вони приємно хрумтять. Смачного!