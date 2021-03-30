Рецепт овочів стір-фрай з кіноа від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Овочі стір-фрай з кіноа чудово підійдуть для ситного та корисного обіду чи вечері, а якщо ви полюбляєте снідати кашами – сміло можете готувати цю страву й на сніданок.
Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з овочів та кіноа – стір-фрай. Шеф-кухар розповів, що цю страву можна готувати не тільки на сковорідці-вок, а й у звичайній.
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Суддя "Мастер Шеф" розповів, що вперше спробував цю страву в Нью-Йорку і вона служила чудовим гарніром до м'яса чи риби. Також, овочі стрі-фрай шеф-кухар ввів у меню свого ресторану.
Я змінюю овочі в залежності від наявності, тому сміливо міняйте на те, що є у вас, – відзначив Володимир Ярославський.
Рецепт овочів стрі-фрай з кіноа
Інгредієнти:
– 40 г кореня селери;
– 45 г гарбуза;
– 30 г пастернаку;
– 40 г салату айсберг;
– 15 г червоної цибулі;
– 40 г солодкого перцю;
– 40 г листя шпинату;
– 10 г свіжого імбиру.
Для соусу:
– 60 г соєвого соусу;
– 20 г смаженої кунжутної олії;
– 60 г світ Чилі;
– 30 г соку апельсина;
– 5 г пасти Каррі.
- Відваріть кіноа до готовності у підсоленій воді.
- Для приготування овочів наріжте їх тоненькою соломкою, а листя салату порвіть руками.
- Для заправки змішайте соєвий соус, смажене кунжутну олію, чилі, сік апельсину та пасту карі.
- Розігрійте сковорідку на вогні, додайте 15 мл рослинної олії.
- Обсмажте овочі в сковорідці близько хвилини, додайте готове кіноа. Влийте половину заправки та обсмажуйте інгредієнти близько 45 секунд.
- Готову страву викладіть на тарілки, у вас вийде близько трьох порцій. Прикрашаємо свіжою кінзою І подрібненим горіхом кеш'ю. Овочі смакують краще гарячими тоді вони приємно хрумтять. Смачного!