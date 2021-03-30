Рецепт овочів стір-фрай з кіноа від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Овочі стір-фрай з кіноа чудово підійдуть для ситного та корисного обіду чи вечері, а якщо ви полюбляєте снідати кашами – сміло можете готувати цю страву й на сніданок.

Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з овочів та кіноа – стір-фрай. Шеф-кухар розповів, що цю страву можна готувати не тільки на сковорідці-вок, а й у звичайній.

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Суддя "Мастер Шеф" розповів, що вперше спробував цю страву в Нью-Йорку і вона служила чудовим гарніром до м'яса чи риби. Також, овочі стрі-фрай шеф-кухар ввів у меню свого ресторану.

Я змінюю овочі в залежності від наявності, тому сміливо міняйте на те, що є у вас, – відзначив Володимир Ярославський.

Рецепт овочів стрі-фрай з кіноа

Відваріть кіноа до готовності у підсоленій воді. Для приготування овочів наріжте їх тоненькою соломкою, а листя салату порвіть руками. Для заправки змішайте соєвий соус, смажене кунжутну олію, чилі, сік апельсину та пасту карі. Розігрійте сковорідку на вогні, додайте 15 мл рослинної олії. Обсмажте овочі в сковорідці близько хвилини, додайте готове кіноа. Влийте половину заправки та обсмажуйте інгредієнти близько 45 секунд. Готову страву викладіть на тарілки, у вас вийде близько трьох порцій. Прикрашаємо свіжою кінзою І подрібненим горіхом кеш'ю. Овочі смакують краще гарячими тоді вони приємно хрумтять. Смачного!

– 40 г кореня селери;– 45 г гарбуза;– 30 г пастернаку;– 40 г салату айсберг;– 15 г червоної цибулі;– 40 г солодкого перцю;– 40 г листя шпинату;– 10 г свіжого імбиру.– 60 г соєвого соусу;– 20 г смаженої кунжутної олії;– 60 г світ Чилі;– 30 г соку апельсина;– 5 г пасти Каррі.