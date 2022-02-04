Пад-тай з креветками та куркою за 30 хвилин: здивуйте рідних екзотичною стравою
4 лютого 2022 , 15:48Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Смажена рисова локшина з гостро-солодким соусом – неймовірна смакота! І готова буде ця тайська страва за пів години! !
Пад-тай – популярна страва тайської вуличної кухні. Її готують із рисової локшини швидкого приготування та суміші екзотичних соусів. Страву подають як у вишуканих ресторанах, так і на фестивалях вуличної їжі.
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Рецепт пад-тай з морепродуктами
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Фото Cafe delites
– рисова локшина;
– 2 столові ложки рибного соусу;
– 2 столові ложки коричневого цукру;
– 4 столові ложки тамариндової пасти;
– 1 чайна ложка соку лайма;
– 1 чайна ложка рисового оцту;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– ½ склянки твердого тофу;
– 1 велике яйце;
– ½ склянки нарізаної курячої грудки;
– 150 грамів великих креветок;
– 1 чайна ложка паприки;
– ⅓ склянки нарізаної зеленої цибулі;
– 2 столові ложки несолоного смаженого арахісу;
– ½ склянки паростків квасолі.
Приготування:
- У великій каструлі нагрійте воду до 30 градусів. Вимкніть вогонь та додайте рисову локшину. Накрийте каструлю кришкою та дайте їй настоятися (5 – 10 хвилин).
- Злийте воду з локшини і промийте холодною водою.
- Для приготування соусу змішайте рибний соус, коричневий цукор, пасту тамаринду, сік лайма та рисовий оцет.
Нагрійте сковорідку-вок та влийте олію. Додайте часник і помішуйте 15 секунд.
Фото Cafe delites
- Наріжте тофу середніми кубиками та обсмажте протягом 1 хвилини. Відсуньте тофу вбік, додайте яйце в сковороду і обсмажте кілька секунд.
- Додати нарізану смужками курку і змішайте з рідким яйцем. Помішуйте інгредієнти приблизно 2 хвилини, потім додайте креветки і готуйте, поки вони не стануть рожевими.
Фото Cafe delites
- Додайте в сковорідку замочену локшину, перемішайте і готуйте 2 хвилини, щоб вона стала м’якою.
Фото Cafe delites
- Вилийте соус на локшину, помішуйте, щоб він повністю з'єднався з рештою інгредієнтів.
- Вимкніть вогонь. Додайте паприку, зелену цибулю і перемішайте.
Фото Cafe delites
- Перекладіть локшину на тарілку, зверху покладіть паростки квасолі та подрібнений арахіс.
Смачного!