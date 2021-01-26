Паелья з куркою: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує приготувати паелью з куркою та спеціями. Традиційну іспанську страву варто скуштувати.

Джерело: Інстаграм Євгена Клопотенка

Паелья така ж популярна в Іспанії, як і борщ в Україні. Традиційно паелью готують з рису, з додаванням морепродуктів, лимону, шафрану, але у різних регіонах – свій рецепт. Євген Клопотенко поділився із шанувальниками своїм рецептом та пропонує приготувати смачну страву з куркою і ароматними спеціями.

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Паелья

– 200 грамів рису басматі;– 1 куряче філе;– 1 цибуля;– 2-3 зубчики часнику;– 1 чайна ложка куркуми;– 400-500 мілілітрів курячого бульйону;– 2-3 столові ложки рослинної олії;– ½ лимона;– 1 чайна ложка приправи до курки;– ½ чайної ложки перцю чилі в пластівцях;– сіль та перець.

Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте на шматочки. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте перець чилі, спеції. Далі – викладіть філе курки, рис, додайте бульйон, куркуму, сік лимона, перемішайте, тушкуйте 10-15 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

Паелья з куркою – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: