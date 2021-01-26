Паелья з куркою: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує приготувати паелью з куркою та спеціями. Традиційну іспанську страву варто скуштувати.
Джерело: Інстаграм Євгена Клопотенка
Паелья така ж популярна в Іспанії, як і борщ в Україні. Традиційно паелью готують з рису, з додаванням морепродуктів, лимону, шафрану, але у різних регіонах – свій рецепт. Євген Клопотенко поділився із шанувальниками своїм рецептом та пропонує приготувати смачну страву з куркою і ароматними спеціями.
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Паелья
Інгредієнти:
– 200 грамів рису басматі;
– 1 куряче філе;
– 1 цибуля;
– 2-3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 400-500 мілілітрів курячого бульйону;
– 2-3 столові ложки рослинної олії;
– ½ лимона;
– 1 чайна ложка приправи до курки;
– ½ чайної ложки перцю чилі в пластівцях;
– сіль та перець.
- Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте на шматочки.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте перець чилі, спеції. Далі – викладіть філе курки, рис, додайте бульйон, куркуму, сік лимона, перемішайте, тушкуйте 10-15 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Паелья з куркою – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: