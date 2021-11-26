Особливий хумус: готуємо гарбуз у незвичний спосіб
Джерело:papilot
Гарбузовий хумус – це простий та бюджетний рецепт, який підійде кожному. А ще він ідеально смакуватиме до сирих овочів і крекерів.
Хумус – це різновид кремоподібної пасти, яка користується великою популярністю впродовж кількох років. І хоча його зазвичай готують з нуту, він також смачний з інших рослин. Спробуйте приготувати цей рецепт і ви точно не пошкодуєте.
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Гарбуз – дуже корисна сировина для приготування їжі. Його можна варити, тушкувати, смажити, фарширувати та запікати. З його додаванням готують супи, м’ясні, рибні страви, борошняні страви навіть торти та десерти. Він чудово смакує як гострий, так і солодкий.
Рецепт гарбузового хумусу
Час: 1 година
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 1 банка готового нуту;
- 1 невеликий гарбуз;
- 100 грам тахіні;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;
- 2 столові ложки кмину;
- зубчик часнику;
- сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
- Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
- Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
- Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити за смаком сіллю і перцем.
- Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
- Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.
Гарбуз – неперевершений король осінніх столів. Його люблять за смак і зовнішній вигляд, але найбільшою перевагою є високий вміст поживних речовин і вітамінів. У 100 грамах сирого або вареного гарбуза можна знайти такі вітаміни як С, В6, А, Е і К, а також тіамін і рибофлавін. Також гарбуз є багатим джерелом кальцію, заліза та магнію, а його насіння – справжній скарб цинку, який має величезний вплив на стан шкіри та зміцнює імунітет.