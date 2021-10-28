Пальчики оближеш: готуємо соковитий курячий плов на пательні

Плов з куркою – це надзвичайно смачна страва. Вона може стати прекрасним обідом для всієї сім’ї або поживним ланчем на роботу.

У перекладі з перської мови плов означає "зварений рис". Її головна перевага – складники у ній можуть змінюватися у залежності від персональних вподобань. Основу плову завжди складає рис, який тушкують з додаванням овочів, а також м'яса, приправ і спецій.

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Чудовою варіацією цієї страви стане плов з курятини із запеченим часником. Цілий часник із неочищеними головками додасть страві особливого аромату. Ця страва ще чудова тим, що для неї не потрібно багато приладдя або складних кулінарних маніпуляцій.

Рецепт плову із курятиною

Час: 1 година

Порцій: 4

Чудова східна страва / Фото Інстаграм anny cooking

Інгредієнти:

2 курячих філе;

1 велика цибуля;

1 велика морква;

3 – 4 дольки часнику + 1 головка (по бажанню);

350 грам пропареного довгозернистого рису;

600 мілілітрів води;

50 мілілітрів олії;

сіль, перець, приправа до плову до смаку;

2 лаврових листочки.

Приготування:

Очищену моркву слід нарізати соломкою, а цибулю та куряче філе на середні кубики. Куряче філе солимо, перчимо і ретельно вимішуємо. У велику пательню наливаємо олію і підсмажуємо на ній до прозорості цибулю. Додаємо філе і смажимо ще 5 хвилин. Додаємо моркву і смажимо всі інгредієнти ще 5 хвилин. Заливаємо всі компоненти водою, додаємо рис, приправу до плову, сіль, очищений часник і окремо головку часнику. Зверху кладемо два лаврові листочки і накриваємо кришкою. Плов доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь та залишаємо його на плиті ще на 17 хвилин. Після того, як пройде відведений час, відставлямо страву з гарячої поверхні і залишаємо на 3 хвилини під кришкою настоюватися.

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Текст публікації anny cooking:

Плов з куркою

Інгредієнти на велику порцію:

2 курячих філе

1 велика цибуля

1 велика морква

3-4 дольки часнику + 1 головка(по бажанню)

350 г пропареного довгозернистого рису

600 мл води

50 мл олії, сіль, перець, приправа до плову, 2 лаврових листочка⠀

Приготування:

Якщо готуєте для 2-х, готуйте половину порції.

️Нарізаємо соломкою моркву, кубиком цибулю, кубиком філе і відразу його солимо і перчимо.

️В велику сковороду наливаємо олію, підсмажуємо до прозорості цибулю, додаємо філе і смажимо ще 5 хв, помішуючи, додаємо моркву і знову смажимо 5 хв.

️Заливаємо водою, додаємо рис, 1/3 ст.л. приправи до плову, солимо(~1/3 ст.л. з гіркою), додаємо часник очищений і головку часнику, кладемо зверху два лаврові листочки і накриваємо кришкою.

️Доводимо до кипіння плов, і зменшуємо вогонь до помірного, готуємо ~17 хв і вимикаємо вогонь. Не знімаючи кришку дайте плову настоятись 3 хв.