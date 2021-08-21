Пальчики оближеш: рецепт домашнього варення зі слив зі смаком шоколаду
Джерело:інстаграм Мастер Шеф СТБ
Це не простий рецепт сливового варення на зиму – це справжня насолода для дорослих і малих! Сливове варення з ніжним смаком шоколаду чудово смакують до сніданку зі свіжим хлібом, або до гарячих млинців.
Варення зі слив із шоколадним смаком – це відмінна солодка заготовка на зиму, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Своїм рецептом варення на зиму поділився талановитий шеф-кухар та суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер шеф. Професіонали" – Юра Негрич.
Суперфіналіст "Мастер Шеф. Професіонали" Юра Негрич / Фото зі сторінки кухаря
Кухар запевняє, що такого сливового варення ви ще не куштували, адже до його складу входить ароматне какао. Не гаймо часу, мерщій готувати разом з професійними кухарями!
Рецепт сливового варення зі смаком шоколаду
- Час: 48 годин
- Порції: 2
Сливове варення / Фото Два кухарі
– 2 кг слив;
– 1 кг цукру;
– 5 ст. л. какао;
– 2 ч. л. ваніліну.
Приготування:
- Ретельно обирайте сливи для варення: вона повинна бути свіжою, пружною та не перестиглою. Помийте ягоди, просушіть на шарі паперового рушника та видаліть кісточки.
- Перекладіть сливи в миску та насипте 500 грамів цукру. Залишіть ягоди настоятися протягом доби, щоб виділився сік.
- Через добу додайте до слив какао, ванілін та решту цукру. Для зручності попередньо змішайте всі сухі інгредієнти.
- Перемішайте сливи з рештою інгредієнтів та відправте на повільний вогонь. Помішуйте суміш та варіть 40 хвилин.
- Заздалегідь простерилізуйте банки для варення. Розлийте гаряче варення по банках та закрийте кришками.
- Переверніть банки з варенням догори дном та накрийте теплим рушником. Залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Зберігайте сливове варення з шоколадним смаком в темному та прохолодному місці. Смачного!