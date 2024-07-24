Такого ви ще точно не їли: готуємо фантастичні палюшки з кропивою

Кропива – ідеальний інгредієнт для літніх страв. Вона надає особливого смаку та аромату.

Радимо приготувати ці смачні палюшки. Проте не засмучуйтесь, якщо не знаєте, де взяти кропиву, адже її можна замінити шпинатом.

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Палюшки з кропивою

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

– 500 грамів запеченої картоплі;– 1 маленьке яйце;– 70 грамів бланшованої кропиви;– 50 – 70 твердого сухого сиру;– 130 грамів борошна;– сіль, мускатний горіх до смаку.

Дивіться, як готувати палюшки з кропивою: відео

Приготування: