Пухкі та ароматні: які пампухи зробити на Різдво, щоб сподобалось усім
21 грудня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:Cookorama
Українське Різдво важко уявити без пампухів. Радимо приготувати їх з трояндовим варенням – це дуже смачно.
Скористайтеся цим традиційним галицьким рецептом. З ним пампухи вдадуться пухкими та духмяними.
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Рецепт пухких пампухів на Різдво
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 1 яйце;
– 2 жовтки;
– 100 грамів вершкового масла;
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 3 столові ложки цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 200 мілілітрів жирного молока;
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 10 мілілітрів спирту;
– 300 мілілітрів олії без запаху;
– 150 грамів трояндового варення.
Приготування:
- Дріжджі розітріть з цукром, 50 мілілітрами теплого молока та 1 столовою ложкою борошна. Поставте у тепле місце на 15 хвилин.
- Після цього додайте решту теплого молока, розтоплене та трохи охолоджене масло, сіль, спирт, жовтки та яйце. Порціями вмішайте борошно, щоб вийшло м'яке тісто. Воно має вийти дуже м'яким і злегка липким, тому кількість борошна регулюйте за відчуттями. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 45 хвилин.
- Відривайте від тіста невеликі шматочки та начиняйте їх трояндовим варенням. Гарно защипуйте, надавайте форму кулі, крутячи тісто між долонями, після чого поставте в тепле місце на 25 хвилин.
- Смажте пампухи в добре розігрітій олії на маленькому вогні. Пампухи повинні в ній вільно плавати. Опускайте їх в гарячу олію верхньою стороною вниз і відразу закривайте кришку.
- Коли пампухи зарум'яняться з одного боку, переверніть їх на інший, але кришкою вже не накривайте. Спечені пампухи викладайте на паперовий кухонний рушник, щоб він ввібрав зайву олію. Обсипте цукровою пудрою та подавайте до столу.