Пухкі та ароматні: які пампухи зробити на Різдво, щоб сподобалось усім

21 грудня 2023, 16:40
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Джерело:

Cookorama

Українське Різдво важко уявити без пампухів. Радимо приготувати їх з трояндовим варенням – це дуже смачно.

Скористайтеся цим традиційним галицьким рецептом. З ним пампухи вдадуться пухкими та духмяними.

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Рецепт пухких пампухів на Різдво

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 2 жовтки;
– 100 грамів вершкового масла;
– 50 грамів свіжих дріжджів;
– 3 столові ложки цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 200 мілілітрів жирного молока;
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 10 мілілітрів спирту;
– 300 мілілітрів олії без запаху;
– 150 грамів трояндового варення.

Приготування:

  1. Дріжджі розітріть з цукром, 50 мілілітрами теплого молока та 1 столовою ложкою борошна. Поставте у тепле місце на 15 хвилин.
  2. Після цього додайте решту теплого молока, розтоплене та трохи охолоджене масло, сіль, спирт, жовтки та яйце. Порціями вмішайте борошно, щоб вийшло м'яке тісто. Воно має вийти дуже м'яким і злегка липким, тому кількість борошна регулюйте за відчуттями. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 45 хвилин.
  3. Відривайте від тіста невеликі шматочки та начиняйте їх трояндовим варенням. Гарно защипуйте, надавайте форму кулі, крутячи тісто між долонями, після чого поставте в тепле місце на 25 хвилин.
  4. Смажте пампухи в добре розігрітій олії на маленькому вогні. Пампухи повинні в ній вільно плавати. Опускайте їх в гарячу олію верхньою стороною вниз і відразу закривайте кришку.
  5. Коли пампухи зарум'яняться з одного боку, переверніть їх на інший, але кришкою вже не накривайте. Спечені пампухи викладайте на паперовий кухонний рушник, щоб він ввібрав зайву олію. Обсипте цукровою пудрою та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів