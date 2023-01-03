Ідеальні до борщу: рецепти популярних пампушків з часником

З чим ви зазвичай подаєте борщ? Ми завжди обираємо пампушки з часником.

Існує багато різних рецептів тіста на пампушки з часником, але щоб полегшити вам завдання з пошуком, 24 канал обрав два перевірених.

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Обирайте на вибір: з сухих дріжджів чи зі свіжих, готуйте і смачного!

Рецепт пампушків з часником на свіжих дріжджах

– 150 грамів молока;– 150 грамів води;– 24 грами свіжих дріжджів;– 70 грамів цукру;– 100 грамів пшеничного борошна.– 1 куряче яйце;– 400 – 430 грамів пшеничного борошна;– 5 грамів солі;– 40 грамів олії;– свіжа зелень;– часник;– 1 яєчний жовток для змащування.

Приготування:

Для опари змішуємо воду і молоко, трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів. Додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо. Даємо підійти 20 хвилин, попередньо накривши рушником. Тісто має підходити в теплому місці.

Далі додаємо до опари яйце та решту пшеничного борошна. Вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці).

Вмішуємо до тіста олію, розділяємо його на шматочки приблизно по 60 грамів. Формуємо з них кульки і перекладаємо в змащену олією форму. Знову залишіть тісто підійти у теплому місці на 30 – 40 хвилин.

Яєчний жовток розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли.

Випікаємо 25 – 30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності.

Одразу гарячими змащуємо пампушки нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води.

Охолоджуємо їх та подаємо до столу.

Смачного!

Пампушки з часником на сухих дріжджах

– 400 – 450 грамів пшеничного борошна;– 250 мілілітрів молока;– 100 грамів м'якого вершкового масла 82%;– 10 грамів сухих дріжджів;– 1 столова ложка цукру;– 2 – 3 зубчики часнику;– кріп;– 2 столові ложки соняшникової олії;– 1 столова ложка оцту;– сіль і перець.– половина чайної ложки солі.

Приготування:

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

У мисці з борошном, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор. Вливаємо тепле молоко, розм'якшене вершкове масло. Замішуємо еластичне тісто, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо підійматися в теплому місці 40 хвилин. Формуємо з тіста кульки (12 пампушок) та викладаємо їх на деко. Вага одної кульки повинна бути 70 грамів.

Деко змащуємо вершковим маслом, присипаємо борошном. Накриваємо деко з пампушками харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилося. Даємо тісту постояти 30 хвилин при кімнатній температурі.

Розігріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо протягом 25 хвилин до готовності.

Ретельно миємо кріп, подрібніть ножем. Очищуємо часник від шкірки, вичавлюємо сік.

У мисці змішуємо сік часнику з подрібненим кропом, додаємо олію, сіль, перець, перемішуємо. При подачі поливаємо соусом готові пампухи.

Смачного!