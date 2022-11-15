Українські пампушки з часником: без них не буде борщу
15 листопада 2022 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом справжніх пампушків з часником. Вони стануть чудовим доповненням до борщу.
Духмяні, рум'яні пампушки з часником і зеленню стануть справжнім хітом на обідньому столі. Рецепт доволі простий, підійде навіть для початківця.
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Пампушки з часником можна готувати як зі свіжих дріжджів, так і з сухих. Результат буде однаково смачним та пухким.
Рецепт пампушків з часником
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 150 грамів молока;
– 150 грамів води;
– 24 грами свіжих дріжджів, або 8 грамів сухих;
– 70 грамів цукру;
– 100 грамів пшеничного борошна.
Для тіста:
– 1 куряче яйце;
– 400 – 430 грамів пшеничного борошна;
– 5 грамів солі;
– 40 грамів олії;
– свіжа зелень;
– часник;
– 1 яєчний жовток для змащування.
Приготування:
- Для опари змішуємо воду і молоко, трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів. Додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо. Даємо підійти 20 хвилин, попередньо накривши рушником. Тісто має підходити в теплому місці.
- Далі додаємо до опари яйце та решту пшеничного борошна. Вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці).
- Вмішуємо до тіста олію, розділяємо його на шматочки приблизно по 60 грамів. Формуємо з них кульки і перекладаємо в змащену олією форму. Знову залишіть тісто підійти у теплому місці на 30 – 40 хвилин.
- Яєчний жовток розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності.
- Одразу гарячими змащуємо пампушки нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води.
- Охолоджуємо їх та подаємо до столу.
Смачного!