Українські пампушки з часником: без них не буде борщу

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом справжніх пампушків з часником. Вони стануть чудовим доповненням до борщу.

Духмяні, рум'яні пампушки з часником і зеленню стануть справжнім хітом на обідньому столі. Рецепт доволі простий, підійде навіть для початківця.

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Пампушки з часником можна готувати як зі свіжих дріжджів, так і з сухих. Результат буде однаково смачним та пухким.

Рецепт пампушків з часником

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 150 грамів молока;– 150 грамів води;– 24 грами свіжих дріжджів, або 8 грамів сухих;– 70 грамів цукру;– 100 грамів пшеничного борошна.– 1 куряче яйце;– 400 – 430 грамів пшеничного борошна;– 5 грамів солі;– 40 грамів олії;– свіжа зелень;– часник;– 1 яєчний жовток для змащування.

Приготування:

Для опари змішуємо воду і молоко, трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів. Додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо. Даємо підійти 20 хвилин, попередньо накривши рушником. Тісто має підходити в теплому місці.

Далі додаємо до опари яйце та решту пшеничного борошна. Вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці).

Вмішуємо до тіста олію, розділяємо його на шматочки приблизно по 60 грамів. Формуємо з них кульки і перекладаємо в змащену олією форму. Знову залишіть тісто підійти у теплому місці на 30 – 40 хвилин.

Яєчний жовток розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли.

Випікаємо 25 – 30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності.

Одразу гарячими змащуємо пампушки нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води.

Охолоджуємо їх та подаємо до столу.

Смачного!