Ольга Мартиновська поділилась рецептом пампушків до борщу, котрі пекла в дитинстві

Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом домашніх пампушків до борщу, котрі вона приготувала разом з донькою Вірою.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як пекла пампушки до борщу з батьками, що відчувала при цьому та як вчить свою доньку готувати страву за сімейним рецептом.
Читайте також Сирні паляниці на кефірі: смачний рецепт для сніданку
Ольга Мартиновська намагається передати доньці Вірі любов до кулінарії та навчити її готувати за сімейними рецептами.
Дівчина зізналася, що коли сама була дитиною у її сім'ї була традиція готувати величезну каструлю борщу та пекти до нього ароматні пампушки з часником.
Мені завжди подобалося дивитися як мама замішує тісто, як воно росте та підіймається, – прокоментувала Ольга Мартиновська.
Своїм сімейним рецептом шеф-кухар поділилася не тільки з донькою, а й зі своїми шанувальниками.
І от зараз я вирішила спекти мамині пампушки вже зі своєю Вірунею аби передати їй наші сімейні традиції. І їй, так само як і мені свого часу, цікаво дізнатися чому тісто росте, – відзначила шеф-кухар.