Готуємось до Різдва: рецепт пухкеньких пампушок до святкового столу
18 грудня 2023, 12:35Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Символом Різдва для багатьох є пампухи. Ця пухка і смачна випічка може стати окрасою будь-якого столу.
Начинку можна використовувати на ваш смак. Якщо ви візьмете варення, то беріть дуже густе, або додайте до нього трішки крохмалю з сухарями, адже під дією температури саме крохмаль не дасть варенню розтікатись.
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Рецепт пампушок на Різдво
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 12
– 350 мілілітрів молока;
– 50 грамів дріжджів;
– 2 яйця;
– 4 жовтки;
– 100 грамів масла;
– 1 столова ложка олії;
– ванілін;
– 2 столові ложки спирту;
– 700 грамів борошна;
– 6 столових ложок цукру;
– 1 столова ложка сметани.
Приготування:
- У тепле молоко, додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна. Перемішайте і на 15 хвилин поставте у тепле місце.
- Яйця гарно збийте з рештою цукру, додайте олію, сметану і вилийте в опару. Також додайте спирт, ванілін і половину борошна, добре перемішайте.
- Додайте розтоплене масло та решту борошна. Замісіть тісто. Воно має бути липке та тягнутися за рукою.
- Накрийте рушничком і поставте в тепле місце до збільшення вдвічі. Після цього почніть формувати пампушки. Начинку використовуйте на свій смак. Викладайте їх на рушничок і давайте ще 20 хвилин, щоб підросли.
- Смажте пампушки на середньому вогні. Перед подаванням на стіл гарно обсипте цукровою пудрою.