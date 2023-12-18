Готуємось до Різдва: рецепт пухкеньких пампушок до святкового столу

Символом Різдва для багатьох є пампухи. Ця пухка і смачна випічка може стати окрасою будь-якого столу.

Начинку можна використовувати на ваш смак. Якщо ви візьмете варення, то беріть дуже густе, або додайте до нього трішки крохмалю з сухарями, адже під дією температури саме крохмаль не дасть варенню розтікатись.

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Рецепт пампушок на Різдво

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 12

– 350 мілілітрів молока;– 50 грамів дріжджів;– 2 яйця;– 4 жовтки;– 100 грамів масла;– 1 столова ложка олії;– ванілін;– 2 столові ложки спирту;– 700 грамів борошна;– 6 столових ложок цукру;– 1 столова ложка сметани.

Приготування:

У тепле молоко, додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна. Перемішайте і на 15 хвилин поставте у тепле місце. Яйця гарно збийте з рештою цукру, додайте олію, сметану і вилийте в опару. Також додайте спирт, ванілін і половину борошна, добре перемішайте. Додайте розтоплене масло та решту борошна. Замісіть тісто. Воно має бути липке та тягнутися за рукою. Накрийте рушничком і поставте в тепле місце до збільшення вдвічі. Після цього почніть формувати пампушки. Начинку використовуйте на свій смак. Викладайте їх на рушничок і давайте ще 20 хвилин, щоб підросли. Смажте пампушки на середньому вогні. Перед подаванням на стіл гарно обсипте цукровою пудрою.