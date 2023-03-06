Швидкий перекус, від якого не відмовиться ніхто: готуємо паніні з шинкою та сиром

6 березня 2023, 21:40
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Джерело:

Prepisy

Паніні – це варіант смачного перекусу, який підкорив усіх своєю легкістю. Готувати цей італійський бутерброд дуже просто, а насолодитися його смаком можна у будь-який момент.

Паніні важко назвати стравою, яка лише набирає популярність, адже вона вже знайшла поціновувачів по всьому світу. Булочка, сир, шинка, легке припікання – і смачний перекус на всі випадки життя вже готовий.

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Рецепт паніні з шинкою та сиром

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Перекус, який обожнюють усі / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 4 хлібини паніні;
– 4 скибки шинки;
– 8 скибочок сиру;
– 2 помідори;
– 100 грамів сушених помідорів (за бажанням);
– пучок базиліку;
– кілька чорних оливок (за бажанням);
– 4 столові ложки оливкової олії;
– жменя руколи.

Приготування:

  • У блендер кладемо помідори, базилік, поливаємо двома ложками олії та збиваємо в однорідну пасту.
  • Хліб розрізаємо навпіл. Обидві частини змащуємо пастою.
  • Помідори та оливки нарізаємо кружечками. На хліб викладаємо скибочку шинки, дві скибки сиру, зверху додаємо помідор та оливки. Накриваємо другою половиною хліба.
  • Запікаємо паніні у бутербродниці, щоб булка була хрусткою, а сир розплавився.
  • Руколу змішуємо з олією, яка залишилася. Паніні розрізаємо навпіл по діагоналі та подаємо з салатом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська