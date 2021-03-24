Рецепт пухких панкейків від Каті Пєскової

Неймовірні панкейки за рецептом Катерини Пєскової сподобаються кожному члену вашої родини!
Катя Пєскова – успішна кондитерка, власниця кондитерської та суперфіналістка 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".
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Панкейки за рецептом Катерини Пєскової вийдуть надзвичайно пухкими та ніжними, а подавати до столу їх можна як з кленовим сиропом, так і з медом.
Рецепт панкейків на молоці
Інгредієнти:
– 200 г борошна;
– 75 г цукру;
– 1 г солі;
– 5 г розпушувача;
– 4 яйця;
– 250 г молока;
– 50 г вершкового масла;
– олія;
– цедра апельсина.
- У мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль та розпушувач.
- Вершкове масло розтопіть у молоці, але не доводьте до кипіння. Додайте рідину до сухих інгредієнтів та перемішайте.
- Додайте яйця, цедру апельсина до тіста та перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Залишіть тісто настоятися в холодильнику близько години.
- Розігрійте сковорідку з краплиною олії та обсмажуйте капкейки з обох сторін до готовності.
Смачного!