Рецепт пухких панкейків від Каті Пєскової

Неймовірні панкейки за рецептом Катерини Пєскової сподобаються кожному члену вашої родини!

Катя Пєскова – успішна кондитерка, власниця кондитерської та суперфіналістка 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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Панкейки за рецептом Катерини Пєскової вийдуть надзвичайно пухкими та ніжними, а подавати до столу їх можна як з кленовим сиропом, так і з медом.

Рецепт панкейків на молоці

У мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль та розпушувач. Вершкове масло розтопіть у молоці, але не доводьте до кипіння. Додайте рідину до сухих інгредієнтів та перемішайте. Додайте яйця, цедру апельсина до тіста та перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Залишіть тісто настоятися в холодильнику близько години. Розігрійте сковорідку з краплиною олії та обсмажуйте капкейки з обох сторін до готовності.

– 200 г борошна;– 75 г цукру;– 1 г солі;– 5 г розпушувача;– 4 яйця;– 250 г молока;– 50 г вершкового масла;– олія;– цедра апельсина.

Смачного!