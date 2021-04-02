Панкейки з рисового борошна: рецепт смачного та корисного сніданку

Харчуватися смачно та корисно можливо, і ваша фігура не постраждає. Смачні та пухкі панкейки з рисового борошна стануть не тільки вашими улюбленими, а й вашої родини.

Панкейки можуть бути корисними, якщо готувати їх з правильних інгредієнтів: рисового борошна та на кокосовій олії.

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Чудовий варіант для сніданку, до речі панкейки виходять не жирні, тому вони ідеальні для дитячого харчування.

Рецепт панкейків

Розділіть білки з жовтками. Білки збийте міксером до стійких піків. У окремій мисці змішайте жовтки, цукор, сіль, молоко, борошно та розпушувач, влийте олії та перемішайте до однорідної консистенції. Збиті білки додайте до тіста та легкими рухами вимішайте в однорідну масу. Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладайте по 2 столові ложки тіста і обсмажуйте панкейки з обох сторін до готовності. Смачного!

– 2 яйця;– 3 ст. л цукру;– ¼ ч. л солі;– 2 ст. л рослинної олії на ваш смак;– 250 мл молока;– 200 г борошна;– 1 ч. л розпушувача для тіста.