Панкейки з рисового борошна: рецепт смачного та корисного сніданку

Харчуватися смачно та корисно можливо, і ваша фігура не постраждає. Смачні та пухкі панкейки з рисового борошна стануть не тільки вашими улюбленими, а й вашої родини.
Панкейки можуть бути корисними, якщо готувати їх з правильних інгредієнтів: рисового борошна та на кокосовій олії.
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Чудовий варіант для сніданку, до речі панкейки виходять не жирні, тому вони ідеальні для дитячого харчування.
Рецепт панкейків
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 3 ст. л цукру;
– ¼ ч. л солі;
– 2 ст. л рослинної олії на ваш смак;
– 250 мл молока;
– 200 г борошна;
– 1 ч. л розпушувача для тіста.
- Розділіть білки з жовтками. Білки збийте міксером до стійких піків.
- У окремій мисці змішайте жовтки, цукор, сіль, молоко, борошно та розпушувач, влийте олії та перемішайте до однорідної консистенції.
- Збиті білки додайте до тіста та легкими рухами вимішайте в однорідну масу.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладайте по 2 столові ложки тіста і обсмажуйте панкейки з обох сторін до готовності. Смачного!