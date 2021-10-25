Панський рулет із броколі та лосося, від якого всі будуть у захваті

25 жовтня 2021 , 19:38
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Навіть броколі можна приготувати так смачно, що її залюбки наминатимуть не лише дорослі, а й діти. Ловіть рецепт холодної закуски. Страва проста, але, запевняємо, її смак гідний святкового столу!

Рулет із броколі та лосося, без перебільшення, є одним із наших фаворитів. Зокрема, тому, що не залишає на талії зайвих сантиметрів, адже готується лише з корисних інгредієнтів.

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Рулет з броколі та лосося

  • Час: 120 хвилин
  • Порції: 8


Рулет з броколі та лосося / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 300 г броколі;
 – 4 сирих яйця;
 – 1 ч. л. розпушувача для тіста;
 – 3 ст. л. борошна.
Для начинки:
 – 100 г слабосоленого лосося;
 – 1 середній огірок;
 – 2 ст. л. грецького йогурту;
 – 150 г крем-сиру.

Приготування:

  1. Відваріть суцвіття броколі в підсоленій киплячій воді протягом 7 – 10 хвилин. Відкиньте на сито й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  1. Відділіть білки від жовтків. 
  1. У чаші блендера збийте жовтки з броколі, додайте борошно та розпушувач. Ретельно вимішайте масу.
  1. Збийте білки з дрібкою солі до стійких піків та обережно введіть до маси з броколі.
  1. Застеліть деко харчовим пергаментом або силіконовим килимком.
  1. Змастіть пергамент або килимок олією й вилийте на нього тісто з броколі. Розрівняйте лопаткою.
  1. Випікайте корж із броколі в духовці, розігрітій до 200 градусів, 10 – 15 хвилин.
  1. Для начинки наріжте лосось та огірок довільними шматочками.
  1. Змішайте крем-сир із грецьким йогуртом.
  1. Готовий корж із броколі трішки охолодіть. 
  1. Сформуйте рулет. Змастіть корж із броколі крем-сиром з йогуртом, далі викладіть шматочки лосося та огірка.
  1. Сформуйте рулет, загорніть у харчову плівку та як слід зафіксуйте краї. 
  1. Відправте рулет до холодильника на 30 – 40 хвилин.
  1. Після того як рулет настоїться, наріжте його й насолоджуйтеся корисною закускою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак