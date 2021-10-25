Панський рулет із броколі та лосося, від якого всі будуть у захваті
25 жовтня 2021 , 19:38Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Навіть броколі можна приготувати так смачно, що її залюбки наминатимуть не лише дорослі, а й діти. Ловіть рецепт холодної закуски. Страва проста, але, запевняємо, її смак гідний святкового столу!
Рулет із броколі та лосося, без перебільшення, є одним із наших фаворитів. Зокрема, тому, що не залишає на талії зайвих сантиметрів, адже готується лише з корисних інгредієнтів.
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Рулет з броколі та лосося
- Час: 120 хвилин
- Порції: 8
Рулет з броколі та лосося / Фото Fat Killers
– 300 г броколі;
– 4 сирих яйця;
– 1 ч. л. розпушувача для тіста;
– 3 ст. л. борошна.
Для начинки:
– 100 г слабосоленого лосося;
– 1 середній огірок;
– 2 ст. л. грецького йогурту;
– 150 г крем-сиру.
Приготування:
- Відваріть суцвіття броколі в підсоленій киплячій воді протягом 7 – 10 хвилин. Відкиньте на сито й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- Відділіть білки від жовтків.
- У чаші блендера збийте жовтки з броколі, додайте борошно та розпушувач. Ретельно вимішайте масу.
- Збийте білки з дрібкою солі до стійких піків та обережно введіть до маси з броколі.
- Застеліть деко харчовим пергаментом або силіконовим килимком.
- Змастіть пергамент або килимок олією й вилийте на нього тісто з броколі. Розрівняйте лопаткою.
- Випікайте корж із броколі в духовці, розігрітій до 200 градусів, 10 – 15 хвилин.
- Для начинки наріжте лосось та огірок довільними шматочками.
- Змішайте крем-сир із грецьким йогуртом.
- Готовий корж із броколі трішки охолодіть.
- Сформуйте рулет. Змастіть корж із броколі крем-сиром з йогуртом, далі викладіть шматочки лосося та огірка.
- Сформуйте рулет, загорніть у харчову плівку та як слід зафіксуйте краї.
- Відправте рулет до холодильника на 30 – 40 хвилин.
- Після того як рулет настоїться, наріжте його й насолоджуйтеся корисною закускою.
Смачного!