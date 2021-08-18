Парміджано ді меланзане: закуска з баклажанів по-італійськи за рецептом Тані Литвинової
Джерело:ютуб Тані Литвинової
Ця страва з баклажанів може бути чудовою закускою до святкового столу, або замінити цілу вечерю. Баклажани по-італійськи надзвичайно ситні, їх можна подавати з легким салатом або келихом білого вина.
Parmigiana di melanzane – класична страва італійської кухні, яка складається з обсмажених баклажанів, сиру моцарела та пармезану. Перед випіканням страву рясно поливають помідоровим соусом та перекладають шарами.
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Баклажани по-італійськи за рецептом кулінарки Тані Литвинової швидко готуються та не потребують багато кулінарних вмінь. Щоб ласувати стравою взимку заздалегідь підготуйте баклажани: наріжте їх тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з олією.
Викладіть охолоджені баклажани у харчові контейнери та відправте в морозилку.
Рецепт баклажанів по-італійськи
- Час: 30 – 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
Парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної
– 700 г очищених баклажанів;
– 1 кг помідорів;
– 3 зубчики часнику;
– 1 ст. л. цукру;
– 1 ч. л. солі;
– 1 ч. л. орегано;
– ½ ч. л. чорного меленого перцю;
– 3 гілочки базиліку;
– 300 г сиру Моцарела;
– 50 г сиру Пармезан.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Наріжте баклажани тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з обох сторін.
- Викладіть готові баклажани на тарілки вкриту паперовим рушником, щоб увібрати зайвий жир з овочів.
- Для приготування соусу наріжте помідори четвертинками, перекладіть у чашу блендера та подрібніть в пюре.
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної
- У каструлю налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте розчалений лезом ножа часник. Перелийте пюре помідорів та перемішайте.
- Додайте до соусу цукор, сіль, чорний мелений перець, базилік і перемішайте. Варіть соус 10 хвилин до загущування.
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної
- Викладіть на дно скляної або керамічної форми шар баклажанів, полийте зверху помідоровим соусом.
- Натріть моцарелу та знову викладіть шар баклажанів. Чергуйте інгредієнти в такому порядку, доки не заповните всю форму.
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної
- Відправте страву в духовку та запікайте протягом 30 хвилин.
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної
- Готові баклажани трішки охолодіть, розкладіть на тарілки, посипте пармезаном та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт баклажанів по-італійськи за 30 хвилин – відео: