Ідеальна закуска до новорічного столу: легкий рецепт з копченого лосося

29 грудня 2022, 16:36
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС

Легкі у приготуванні закуски можуть стати справжніми зірками новорічного столу. Часто на свята ми використовуємо червону рибу, а цей рецепт дозволить насолодитися її смаком, навіть якщо маємо невеличкий шматочок.

Цей простий паштет дозволяє "збільшити" кількість лосося завдяки додатковим інгредієнтам, які вберуть у себе смак риби. Страва чудово смакує з грінками, крекерами та гріссіні. Якщо ви шукаєте варіант смачної закуски, яка сподобається всім та легка у приготуванні – тоді обов'язково скористайтеся цим рецептом.

Актуально Ні грама желатину: як зварити справжній холодець з курки

Рецепт паштету з копченого лосося

Час: 25 хвилин

Порцій: 4 – 6

Ідеальна закуска до новорічного столу / Фото Grocery

Інгредієнти:

  • 100 грамів вершкового сиру;
  • 100 грамів крем-сиру;
  • 200 грамів копченого лосося;
  • дрібно натерта цедра 1 лимона;
  • сік половини лимона;
  • 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого хрону.

Приготування:

  1. Кладемо усі інгредієнти у кухонний комбайн. Збиваємо, поки не утвориться однорідна маса. Будьте обачними: паштет не має перетворитися на пюре.
  2. Перевірте паштет на спеції, посоліть та поперчіть до смаку, якщо у цьому є потреба. Можливо, варто також додати лимонний сік.
  3. Подавати паштет найкраще з нарізаним заварним хлібом, грінками, крекерами або гріссіні.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська