Домашній паштет з індичої печінки та журавлиним желе: рецепт закуски від Лізи Глінської

Ніжний домашній паштет за рецептом Лізи Глінської стане вашим улюбленим!

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка та авторка кулінарних книг – Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт домашнього, ніжного паштету з печінки, який подобається кожному.

Читайте також Рецепт паштету з курячої печінки від Володимира Ярославського

Щоб надати паштету яскравого вигляду та смаку, Ліза Глінська пропонує додатково приготувати желе з журавлини на агар-агарі. Приємна кислинка журавлини чудово поєднується з ніжною текстурою паштету. До речі, за цим рецептом можна приготувати паштет як з курячої, так і з індичої печінки.

Як приготувати паштет з печінки

Нарізаємо попередньо вимиту печінку на шматочки, обсмажуємо на сковорідці з вершковим маслом та олією. Солимо печінку та додаємо меленого чорного перцю. Перекладіть печінку в миску, а сік з неї залишіть в сковорідці. Нарізаємо кубиком моркву та цибулю. На окремій сковорідці обсмажте овочі. До соку з печінки додайте бренді та випарте алкоголь. Влийте соус до печінки. Змішайте всі інгредієнти в блендері та подрібніть в однорідну масу. Додатково перетріть паштет через сито. Викладіть паштет у форму в якій ви будете подавати закуску. Переходимо до приготування мармеладу для паштету.

Як приготувати мармелад (желе) з журавлини

З'єднуємо всі інгредієнти у каструлі та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Кип'ятимо 1-2 хвилини та знімаємо пінку. Доки мармелад ще гарячий заливаємо ним паштет та ставимо в холодильник застигнути на кілька годин. Подавайте паштет з мармеладом до гречаного хліба. Смачного!

– 500 г індичої печінки;– 1 цибулина;– 1 морква;– 100 г вершкового масла;– 20 мл олії;– 1 варене яйце;– 20 мл бренді;– сіль, перець.– 100 мл пюре журавлини;– 50 мл води;– 1 г агар-агару;– 30-40 г цукру.