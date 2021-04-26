Як приготувати краффін з начинкою: рецепт пасхальної випічки від Лізи Глінської

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Джерело:

Youtube Лізи Глінської

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами рецептом оригінальної паски на Великдень – краффін з начинкою. Обов'язково спробуйте.

Ліза Глінська пропонує приготувати краффіни з пастою праліне. Можливо, що саме ця святкова паска стане вашою улюбленою.

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Рецепт паски

Інгредієнти для опари:
– 300 мілілітрів молока;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів свіжих дріжджів;
– 150 грамів борошна.
  1. Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У миску з теплим молоком додайте дріжджі, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Накрийте харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на одну годину.
Інгредієнти для тіста:
– опара;
– 100 грамів яєць;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів солі;
– 500 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла 82%.
  1. Опару перемішайте.
  2. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  3. У чашу комбайна викладіть опару, яйця, цукор, борошно, сіль. За допомогою насадки "крюк" перемішайте тісто. Далі – додайте м'яке вершкове масло, перемішайте. Замісіть тісто.
  4. Накрийте харчовою плівкою та покладіть в тепле місце на 1-1,5 години.
Інгредієнти для начинки:
– 200 грамів пасти праліне;
– 100 грамів вершкового масла 82%.
  1. У чашу комбайна викладіть м'яке вершкове масло та пасту, перемішайте до однорідної консистенції.

Як сформувати паску

  1. Тісто розділіть на 6 частин.
  2. Стіл змастіть рослинною олією, розкачайте тісто прямокутної форми, товщиною у  3 міліметри, у середину викладіть начинку, розподіліть.
  3. Загорніть у рулет, відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть краффін, викладіть у форму для паски.
  4. Накрийте рушником, залиште на одну годину.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни протягом 30-35 хвилин до готовності.
  6. Залиште до повного охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

Краффін з начинкою – рецепт від Лізи Глінської у відео:

 