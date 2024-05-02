Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо фантастичний крафін до Великодня
2 травня 2024, 09:30Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Багато українців полюбили саме крафіни замість традиційної паски. Спробуйте й ви приготувати їх цьогоріч.
Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій рецепт. Обов'язково втільте його в життя.
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Паска-крафін
- Час: 4 години 20 хвилин
- Порцій: 8
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 1 столова ложка цукру;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка борошна.
Для тіста:
– 1 яйце;
– 2 жовтки;
– 100 грамів цукру;
– 2 грами солі;
– 200 грамів масла;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 500 грамів борошна;
– 10 грамів цукрової пудри.
Для начинки:
– 100 грамів родзинок;
– 60 грамів масла.
Приготування:
- Для опари змішайте молоко, цукор, дріжджі та частину борошна. Накрийте плівкою та залиште на 2 години.
- Замішайте тісто зі всіх інгредієнтів, окрім цукрової пудри, та опари. Накрийте плівкою та поставте підходити в тепле місце на 1 годину.
- Розділіть тісто на частини, розкачайте, змастіть маслом і посипте родзинками. Загорніть у рулет, розріжте його вздовж на 2 частини, але не до кінця, та скрутіть равликом.
- Покладіть тісто у форму, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 40 хвилин.
- Випікайте крафін за температури 180 градусів протягом 35 хвилин. Посипте готову паску цукровою пудрою.