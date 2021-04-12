Покрокове приготування не солодкої паски: Великодні рецепти

Не всі люблять солодку пасочку на Великдень, тому ми підготували для вас рецепт святкової випічки котрий підійде до м'яса, сиру та гострих бурячків.

За цим рецептом у вас вийде пухка та в міру солодка паска, котра смакуватиме не тільки сама, а й з бурячками з хроном, домашнім сиром та ковбаскою.

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У цю паску ми не додавали родзинок чи сухофруктів. За бажанням, змажте верх паски глазур'ю чи помадкою, щоб підсолодити випічку та прикрасити її.

Рецепт не солодкої паски

Підігрійте молоко до кімнатної температури. У великій мисці розчиніть дріжджі у молоці. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до суміші з молока та дріжджів кілька столових ложок борошна, перемішайте та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару в теплому місці без протягів на 30 – 40 хвилин. Коли тісто підросте додайте до нього решту борошна, цукор, яйця, сіль та розтоплене вершкове масло. Ретельно замісіть тісто на паску, воно не повинно липнути до рук. Знову накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів на кілька годин. Відсадіть тісто, розділіть його на частини та заповніть ним форми для випікання на половину. Змастіть верх паски жовтком. Розігрійте духовку до 220 градусів. Випікайте пасочки близько 25 – 30 хвилин. Готову паску охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

– 700 г борошна;– 30 г дріжджів;– 250 мл молока;– 100 г цукру;– 3 – 4 яйця;– 100 г вершкового масла;– сіль на ваш смак.