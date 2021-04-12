Покрокове приготування не солодкої паски: Великодні рецепти

Не всі люблять солодку пасочку на Великдень, тому ми підготували для вас рецепт святкової випічки котрий підійде до м'яса, сиру та гострих бурячків.
За цим рецептом у вас вийде пухка та в міру солодка паска, котра смакуватиме не тільки сама, а й з бурячками з хроном, домашнім сиром та ковбаскою.
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У цю паску ми не додавали родзинок чи сухофруктів. За бажанням, змажте верх паски глазур'ю чи помадкою, щоб підсолодити випічку та прикрасити її.
Рецепт не солодкої паски
Інгредієнти:
– 700 г борошна;
– 30 г дріжджів;
– 250 мл молока;
– 100 г цукру;
– 3 – 4 яйця;
– 100 г вершкового масла;
– сіль на ваш смак.
- Підігрійте молоко до кімнатної температури. У великій мисці розчиніть дріжджі у молоці. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до суміші з молока та дріжджів кілька столових ложок борошна, перемішайте та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару в теплому місці без протягів на 30 – 40 хвилин.
- Коли тісто підросте додайте до нього решту борошна, цукор, яйця, сіль та розтоплене вершкове масло. Ретельно замісіть тісто на паску, воно не повинно липнути до рук.
- Знову накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів на кілька годин.
- Відсадіть тісто, розділіть його на частини та заповніть ним форми для випікання на половину.
- Змастіть верх паски жовтком. Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Випікайте пасочки близько 25 – 30 хвилин. Готову паску охолодіть та подавайте до столу. Смачного!