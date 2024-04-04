Здобний великодній хліб або паску кожна господиня готує у Чистий четвер або суботу. Сам процес приготування є сакральним і наповнений численними традиціями.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Паска на сухих дріжджах

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Як приготувати паску на сухих дріджахСмак Великодня / Фото unsplash

Приготування:

  1. Спочатку підготуйте опару для тіста.
  2. Для цього у тепле молоко (30 – 40°C) додайте столову ложку цукру та дві столові ложки борошна.
  3. Добре перемішайте і додайте дріжджі. Потім накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин.
  4. Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки з залишком цукру та ванільним цукром.
  5. Окремо збийте білки з дрібкою солі до густої піни.
  6. Додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно в опару.
  7. Добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на дві години. Тісто має подвоїтися.
  8. У цей час підготуйте родзинки.
  9. Залийте їх окропом, зачекайте кілька хвилин і вимийте зайву воду.
  10. Потім додайте їх до тіста і розкладіть у форми, заповнюючи приблизно на 2/3.
  11. Знову накрийте рушником і залиште на годину.
  12. Випікайте паски на сухих дріжджах у розігрітій до 180°C духовці впродовж близько 40 хвилин.
  13. Готовність пасок можна перевірити дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Після цього прикрасьте глазур'ю, присипкою, цукатами або фруктами за вашим смаком.