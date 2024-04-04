Здобний великодній хліб або паску кожна господиня готує у Чистий четвер або суботу. Сам процес приготування є сакральним і наповнений численними традиціями.
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Паска на сухих дріжджах
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Смак Великодня / Фото unsplash
Приготування:
- Спочатку підготуйте опару для тіста.
- Для цього у тепле молоко (30 – 40°C) додайте столову ложку цукру та дві столові ложки борошна.
- Добре перемішайте і додайте дріжджі. Потім накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 30 хвилин.
- Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки з залишком цукру та ванільним цукром.
- Окремо збийте білки з дрібкою солі до густої піни.
- Додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно в опару.
- Добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на дві години. Тісто має подвоїтися.
- У цей час підготуйте родзинки.
- Залийте їх окропом, зачекайте кілька хвилин і вимийте зайву воду.
- Потім додайте їх до тіста і розкладіть у форми, заповнюючи приблизно на 2/3.
- Знову накрийте рушником і залиште на годину.
- Випікайте паски на сухих дріжджах у розігрітій до 180°C духовці впродовж близько 40 хвилин.
- Готовність пасок можна перевірити дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Після цього прикрасьте глазур'ю, присипкою, цукатами або фруктами за вашим смаком.