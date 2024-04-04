Сдобный пасхальный хлеб или кулич каждая хозяйка готовит в Чистый четверг или субботу. Сам процесс приготовления является сакральным и наполнен многочисленными традициями.

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Пасха на сухих дрожжах

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Как приготовить пасху на сухих дриджахВкус Пасхи / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте опару для теста.
  2. Для этого в теплое молоко (30 – 40°C) добавьте столовую ложку сахара и две столовые ложки муки.
  3. Хорошо перемешайте и добавьте дрожжи. Затем накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
  4. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с остатком сахара и ванильным сахаром.
  5. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до густой пены.
  6. Добавьте взбитые желтки, масло, растопленное сливочное масло, белки и муку в опару.
  7. Хорошо все перемешайте. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на два часа. Тесто должно удвоиться.
  8. В это время подготовьте изюм.
  9. Залейте его кипятком, подождите несколько минут и вымойте лишнюю воду.
  10. Затем добавьте его к тесту и разложите в формы, заполняя примерно на 2/3.
  11. Снова накройте полотенцем и оставьте на час.
  12. Выпекайте куличи на сухих дрожжах в разогретой до 180°C духовке в течение около 40 минут.
  13. Готовность куличей можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. После этого украсьте глазурью, присыпкой, цукатами или фруктами по вашему вкусу.