Сдобный пасхальный хлеб или кулич каждая хозяйка готовит в Чистый четверг или субботу. Сам процесс приготовления является сакральным и наполнен многочисленными традициями.
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Пасха на сухих дрожжах
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Вкус Пасхи / Фото unsplash
Приготовление:
- Сначала подготовьте опару для теста.
- Для этого в теплое молоко (30 – 40°C) добавьте столовую ложку сахара и две столовые ложки муки.
- Хорошо перемешайте и добавьте дрожжи. Затем накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с остатком сахара и ванильным сахаром.
- Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до густой пены.
- Добавьте взбитые желтки, масло, растопленное сливочное масло, белки и муку в опару.
- Хорошо все перемешайте. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на два часа. Тесто должно удвоиться.
- В это время подготовьте изюм.
- Залейте его кипятком, подождите несколько минут и вымойте лишнюю воду.
- Затем добавьте его к тесту и разложите в формы, заполняя примерно на 2/3.
- Снова накройте полотенцем и оставьте на час.
- Выпекайте куличи на сухих дрожжах в разогретой до 180°C духовке в течение около 40 минут.
- Готовность куличей можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. После этого украсьте глазурью, присыпкой, цукатами или фруктами по вашему вкусу.