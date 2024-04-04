Хозяйки готовят пасхальный хлеб или кулич уже в Чистый четверг или субботу.

Хозяйки готовят пасхальный хлеб или кулич уже в Чистый четверг или субботу.

Хозяйки готовят пасхальный хлеб или кулич уже в Чистый четверг или субботу. Процесс сакральный и традиционный.