Її куштували у домі Івана Франка: сімейний рецепт паски, який завжди виходить

Паска – це більше ніж просто святковий хліб, це символ Великодня, що несе в собі тепло сімейних традицій та спогадів. Кожна родина має свій унікальний рецепт. Не була виключенням і знаменита сім'я Івана Франка.

Рецепти паски передається з покоління в покоління, і саме вони стають улюбленими ритуалами святкування. Письменник, публіцист та перекладач Іван Франко відомий не тільки своєю діяльністю, а й чудовою сім'єю. Його нащадкам вдалося зберегти сімейні традиції.

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Правнучка Івана Франка по синові Петрові пані Іванка Міліянчук провела своє дитинство у Львові. Вона зростала під дбайливою турботою своєї баби Ольги-Марії Франко.

Моя баба, Ольга Франко, любила варити і пекти. Зналася на секретах приготування всяких страв і приправ до них. Я любила дивитися, що і як вона готує. Особливо захоплювало приготування до свят, це була особлива атмосфера.



Перед Великоднем баба планувала, що буде пекти, я дуже любила цей домашній клопіт. На бабки (тільки так називала паски) купувала найкращі продукти, обов’язково "бабські" (домашні) яйця, не менше тридцяти. Бо бабка мала бути жовта. Мала свої мірки, які вже знала, тому рідко користувалася вагою. Часто мені говорила: "та дві шуфлі муки"…



В кухні було тепло і нам дітям, а нас було досить багато, просили не забігати до кухні, але ми завжди забігали, бо було цікаво дивитися, як місить тісто наша баба. Мабуть, перепис згрубша такий, як і у всіх. Місила годину, коли виростало збивала, і воно росло ще раз. Було накрите, і заглядати до нього було заборонено. Випікала баби різних розмірів, зверху змащувала яйцем, готові ніколи не люкрувала, на середину ставила гілочку букшпану. Хата була прибрана, з особливим запахом Великодних свят,

– поділилася спогадами внучка знаменитого письменника.

Паска на Великдень

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Чудовий вигляд та смак / Фото pexels

– 500 грамів муки;– 250 мілілітрів молока;– 30 грамів свіжих дріжджів;– 4 жовтки;– 50 грамів масла;– 150 грамів цукру;– щіпку солі;– 1 ложка олії;– 1 ложка сметани;– цедра з цитрини.

Приготування:

Візьміть частину теплого молока та додайте у нього дріжджі та невелику кількість муки з загального обсягу. Зробіть розчин. Відставте його в тепле місце, щоб активізувалась бродильна діяльність. Коли суміш почне бродити, влийте залишок молока, додайте муку, жовтки і цукор. Замішуйте тісто до гладкості і до того моменту, коли воно перестане прилипати до рук. Після цього залишіть тісто в теплому місці на одну годину для підйому. Введіть в тісто топлене масло, олію та сметану, додайте натерту на тертці цедру лимона. Знову ретельно вимішайте і залишіть на ще одну годину, щоб тісто знову піднялося. Розподіліть готове тісто по формах і залишіть в теплому місці, дозволяючи йому знову підрости. Після того, як тісто збільшиться в об'ємі, випікайте при температурі 170 градусів Цельсія.