Святкова паска з родзинками та цедрою від Дарії Цвєк: смачні Великодні рецепти

Нереально смачна та пухка паска від Дарії Цвєк стане вашою улюбленою, а рецепт можна передавати з покоління в покоління.

Дарія Цвєк – авторка культової кулінарної книжки "Солодке печиво" котра повинна бути у кожної господині. Рецепти української кулінарки відомі в цілому світі, адже вона була справжньою майстринею!

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Ми підготували для вас оригінальний рецепт святкової бабки, або паски від Дарії Цвєк. До речі, паска буде в міру солодкою, адже авторка додала тільки 200 грамів цукру. Гайда готувати разом!

Рецепт святкової бабки від Дарії Цвєк

Свіжі дріжджі розведіть у теплому молоці, але не гарячому. Додайте 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна і перемішайте. Накрийте миску з опарою шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів. Коли опара почне бродити перелийте її до просіяного борошна. Розітріть жовтки з рештою цукру, посоліть. З'єднайте яєчну масу з борошном та опарою й замісіть тісто. Замішувати тісто потрібно доти, доки не почнуть з'являтися повітряні пухирці. Розтопіть вершкове масло та влийте до тіста. Знову ретельно замісіть тісто, щоб воно увібрало все масло. Попередньо замочені родзинки та цедру лимона додайте в тісто та вимішайте його до однорідної консистенції. Накрийте тісто на паску шаром харчової плівки, закутайте щільно в рушник та поставте в тепле місце підростати. Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвоє викладіть його у форму для паски, дно якої застеліть промащеним пергаментом. Заповніть форму для випікання на 1/3 і залишіть в теплому місці, щоб підійшло вдруге. Коли форма заповниться тістом, змастіть верх тіста яйцем і випікайте в гарячій духовці (190 – 200 градусів) протягом 45 хвилин. Готову паску вийміть з форми, залишіть охолоджуватися під рушником. Смачного!

– 1 кг борошна;– 2 склянки молока;– 10 яєчних жовтків;– 100 г свіжих дріжджів;– 200 г вершкового масла;– 200 г цукру;– 100 г родзинок;– 1/2 ч. л солі;– ½ цедри лимона.