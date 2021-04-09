Святкова паска з родзинками та цедрою від Дарії Цвєк: смачні Великодні рецепти

Нереально смачна та пухка паска від Дарії Цвєк стане вашою улюбленою, а рецепт можна передавати з покоління в покоління.
Дарія Цвєк – авторка культової кулінарної книжки "Солодке печиво" котра повинна бути у кожної господині. Рецепти української кулінарки відомі в цілому світі, адже вона була справжньою майстринею!
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Ми підготували для вас оригінальний рецепт святкової бабки, або паски від Дарії Цвєк. До речі, паска буде в міру солодкою, адже авторка додала тільки 200 грамів цукру. Гайда готувати разом!
Рецепт святкової бабки від Дарії Цвєк
Інгредієнти:
– 1 кг борошна;
– 2 склянки молока;
– 10 яєчних жовтків;
– 100 г свіжих дріжджів;
– 200 г вершкового масла;
– 200 г цукру;
– 100 г родзинок;
– 1/2 ч. л солі;
– ½ цедри лимона.
- Свіжі дріжджі розведіть у теплому молоці, але не гарячому. Додайте 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна і перемішайте. Накрийте миску з опарою шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів.
- Коли опара почне бродити перелийте її до просіяного борошна.
- Розітріть жовтки з рештою цукру, посоліть.
- З'єднайте яєчну масу з борошном та опарою й замісіть тісто. Замішувати тісто потрібно доти, доки не почнуть з'являтися повітряні пухирці.
- Розтопіть вершкове масло та влийте до тіста. Знову ретельно замісіть тісто, щоб воно увібрало все масло.
- Попередньо замочені родзинки та цедру лимона додайте в тісто та вимішайте його до однорідної консистенції.
- Накрийте тісто на паску шаром харчової плівки, закутайте щільно в рушник та поставте в тепле місце підростати.
- Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвоє викладіть його у форму для паски, дно якої застеліть промащеним пергаментом. Заповніть форму для випікання на 1/3 і залишіть в теплому місці, щоб підійшло вдруге.
- Коли форма заповниться тістом, змастіть верх тіста яйцем і випікайте в гарячій духовці (190 – 200 градусів) протягом 45 хвилин.
- Готову паску вийміть з форми, залишіть охолоджуватися під рушником. Смачного!