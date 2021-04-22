Оригінальна та смачна пасочка з шоколадною начинкою за рецептом Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ліза Глінська не перестає дивувати нас своїми смачними та оригінальними рецептами випічки та вишуканих десертів. До Великодня дівчина підготувала сюрприз для читачів – рецепт смачної шоколадної пасочки з начинкою.
А ви куштували колись паску з шоколадною начинкою? Кондитерка поділилася смачним рецептом до Великодня, та впевнена, що саме ця святкова випічка стане вашою улюбленою.
Читайте також Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка
З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.
Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.
Додайте туди ж через сито какао-порошок.
Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.
Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.
Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8-10 годин.
Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.
Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.
Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.
Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.
Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.
Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 г в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".
Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.
З'єднайте воду і цукор, зваріть сироп. Додайте желатин, перемішайте глазур.Збийте масу до м'яких піків. Задекоруйте пасочки глазур'ю та відставте підсохнути. Смачного!
Рецепт шоколадної паски з начинкою від Лізи Глінської – відео: