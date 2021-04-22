Оригінальна та смачна пасочка з шоколадною начинкою за рецептом Лізи Глінської

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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ліза Глінська не перестає дивувати нас своїми смачними та оригінальними рецептами випічки та вишуканих десертів. До Великодня дівчина підготувала сюрприз для читачів – рецепт смачної шоколадної пасочки з начинкою.

А ви куштували колись паску з шоколадною начинкою? Кондитерка поділилася смачним рецептом до Великодня, та впевнена, що саме ця святкова випічка стане вашою улюбленою.

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Рецепт шоколадної паски з начинкою

Інгредієнти для опари:
 – 150 мл молока;
 – 100 г борошна;
 – 2 г свіжих дріжджів.
Для тіста:
 – опара;
 – 500 г борошна;
 – 150 г цукру;
 – 250 г яєць;
 – цедра апельсина;
 – 100 г холодного вершкового масла;
 – 70 г какао;
 – 5 г солі;
 – 20 г свіжих дріжджів.
Для начинки:
 – 400 г Нутели;
 – 50 г світлих родзинок;
 – 100 г апельсинових цукатів;
 – 50 мл світлого рому.
Для глазурі:
 – 180 г цукру;
 – 70 мл води;
 – 6 г желатину+30 мл води.
  1. Готуємо опару: змішайте тепле молоко з дріжджами та борошном. Перемішайте та поставте бродити. Накрийте опару шаром харчової плівки і залишіть в теплому місці на 60 – 90 хвилин.

  2. З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.

  3. Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.

  4. Додайте туди ж через сито какао-порошок.

  5. Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.

  6. Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.

  7. Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8-10 годин.

  8. Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.

  9. Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.

  10. Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.

  11. Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.

  12. Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.

  13. Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 г в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".

  14. Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.

  15. З'єднайте воду і цукор, зваріть сироп. Додайте желатин, перемішайте глазур.Збийте масу до м'яких піків. Задекоруйте пасочки глазур'ю та відставте підсохнути. Смачного!

    Рецепт шоколадної паски з начинкою від Лізи Глінської – відео:

     