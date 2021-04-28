Як приготувати паску з цукатами в мультиварці: домашній рецепт

Якщо у вас немає часу на приготування випічки. Ми підготували для вас рецепт ароматної паски у мультиварці. Запишіть собі рецепт.
Паска з цукатами виходить пишною та смачною. Випічку можна готувати з дріжджами й без. Для прикрашання приготуйте улюблену глазур, додайте будь-які горіхи, цукати, родзинки.
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Рецепт паски
Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– 4 жовтки;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів розпушувача;
– 100 грамів цукатів;
– 10 грамів швидкодійних дріжджів;
– дрібка солі.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте тепле молоко з цукром, додайте дріжджі, чотири столові ложки борошна, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, залиште на 25-30 хвилин у тепле місце.
- У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте сіль, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, перемішайте, додайте в опару, перемішайте. Далі – додайте розпушувач, борошно. Замісіть тісто, накрийте рушником та залиште на кілька годин для підняття тіста у декілька разів.
- У тісто викладіть цукати, перемішайте.
- Чашу мультиварку змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, залиште ще на 30-40 хвилин.
- Оберіть режим "випікання" на 1,5 години – 60+30 хвилин.
- Викладіть готову паску, залиште для охолодження.
- Змастіть глазур'ю, задекоруйте цукатами, горіхами. Смачного!