Ви здивуєтеся, як це просто: готуємо паску за 10 хвилин

16 квітня 2024, 18:05
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Джерело:

"Факти"

Перевага паски в мікрохвильовці полягає у швидкості приготування. Адже випікання у духовці може зайняти від одної до кількох годин.

Натомість паска у мікрохвильовій печі може бути готовою всього за 10 хвилин. Варто відзначити, що така випічка може трохи відрізнятися від традиційної, проте вона також дуже смачна.

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Паска у мікрохвильовій печі: рецепт за 15 хвилин

  • Час: 10 хвилин + 5 хвилин на підготовку
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1,5 склянки борошна;
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 75 грамів масла;
– 35 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 1 грам ваніліну;
– 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;
– цукати до смаку.

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром, ваніліном та сіллю. Потім додайте молоко, олію і розтоплене масло. Добре перемішайте, після чого додайте борошно та розпушувач.
  2. Всипте цукати, ще раз добре перемішайте тісто та розлийте у форми, змащені олією. Для цього можна використовувати чашки. Тісто має заповнити форму наполовину, адже воно підійматиметься під час приготування.
  3. Випікайте в мікрохвильовій печі по одній пасці, поставивши на 4 хвилини на повну потужність. Після цього треба ще хвилину почекати та лише потім відкрити дверцята і дістати паску.
  4. Якщо ви хочете спекти одну велику паску, тоді ставте її в мікрохвильову піч на 10 – 12 хвилин на потужність 700 Вт. Дайте їй постояти 2 – 3 хвилини й тільки тоді діставайте.
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Автор: Ольга Котів