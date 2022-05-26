Паста Алла Норма: класичний італійський рецепт з баклажанами та рикотою

Нехай вас не дивує назва цієї страви. Паста Алла Норма – класична страва італійської кухні, у якій поєднуються баклажани, рикота та часник.

Паста Алла Норма – королева італійської кухні. Це типова страва сицилійської кухні. Страва готується на основі очищених помідорів, смажених баклажанів і солоної рикоти. Походження назви рецепта схоже на данину "Нормі" відомого композитора Вінченцо Белліні.

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Для приготування пасти Алла Норма вибирайте на ринку або в магазині світло-фіолетові пузаті баклажани і насичено-фіолетові баклажани яйцеподібної форми: вони найбільше підходять для смаження. Давайте разом, крок за кроком, розберемося, як приготувати цю неймовірно смачну та ситну страву італійської кухні.

Замість солоної рікоти можна використовувати копчену рикоту або бринзу, в деяких регіонах Італії рикоту замінюють на моцарелу. Крім того, зцідивши пасту, її можна викласти на жаротривке деко та запекти в духовці до хрумкої скоринки.

Рецепт пасти Алла Норма

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 – 4

– 500 грамів макаронів (ріґатоні або пенне);– 400 мілілітрів томатного соусу;– 200 грамів солоної рикоти;– пучок базиліка;– 2 зубчики часнику;– 2 фіолетових баклажани;– оливкова олія.

Приготування:

Для страви потрібно баклажани помити і нарізати скибочками товщиною близько 2 сантиметрів. Добре висушіть їх, посипте сіллю, щоб уникнути гіркоти овоча.

Обсмажте баклажани на сковороді з антипригарним покриттям з великою кількістю оливкової олії, потім злийте її і покладіть сушитися на шар паперового рушника.

Залиште частину баклажанів кружечками, решту наріжте смужками або шматочками.

Для томатного соусу, вичавіть у нього часник та доведіть до кипіння. Трішки проваріть і додайте нарізані баклажани.

Окремо відваріть макарони у великій кількості підсоленої води і, як тільки вона звариться, процідіть і заправте томатним соусом. Можна відварити їх до консистенції аль денте.

Викладіть пасту на тарілки, покладіть на неї шматочки баклажанів і натріть солону рикоту. Перед подачею додайте кілька листочків свіжого базиліку.

Смачного!