Перекус повинен бути особливим: легка паста, яка завжди здолає голод
Джерело:Smaker
Перекуси – важливий елемент нашого харчування, адже дозволяють швидко перехопити щось навіть тоді, коли ми дуже завантажені. Ця їжа повинна бути не лише смачною, а й корисною, адже про себе потрібно дбати завжди.
Коли мова заходить про перекус, завжди першими на думку спадають різні намазки на хліб. Це й не дивно, адже їй легко готувати та брати з собою.
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Паста з тунця, яєць та огірка – один з варіантів перекусу, який завжди буде доречним. Хліб, крекер, батон – ця опція смакуватиме завжди.
Рецепт пасти з тунця, яєць та огірка
Час: до 15 хвилин
Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– банка тунця;
– 4 яйця;
– 1 авокадо;
– 3 маринованих огірки;
– жменя свіжого кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця варимо на круто.
- Викладаємо їх в миску, додаємо авокадо та розминаємо виделкою до кашоподібної консистенції.
- Додаємо зціджений тунець, ще раз все гарно розминаємо та перемішуємо.
- Огірки та кріп подрібнюємо та додаємо до пасти.
- Солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо.
Смачного!