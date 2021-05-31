Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами: простий рецепт страви

31 травня 2021 , 12:41
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Джерело:

24 канал

Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами. Ми підготували для вас простий рецепт, який ви можете приготувати вдома, Смачна паста за 20 хвилин – як у ресторані.

Існує безліч рецептів пасти, які чудово поєднуються з будь-якими продуктами. Фузіллі — класична італійська паста у вигляді спіралі довжиною 1 7 сантиметрів, які готують із твердих сортів пшениці. 

Макарони з соковитою курятиною та грибами доповнює вишуканий вершковий соус. Смачна та поживна страва сподобається усій вашій родині. Перед подачею найкраще задекорувати тертим сиром. 

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  • Час: 20 – 25 хвилин 
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 137

Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами

Інгредієнти:
– 250 грамів пасти;
– 150 грамів курячого філе;
– 150 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– вершки 33%;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2-3 зубчики часнику;
– твердий сир;
– спеції;
– перець;
– сіль.
  1. У каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, відваріть протягом 10 хвилин до стану аль-данте. Зцідіть воду.
  2. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками.

Куряче філе/ Фото Pexels

  1. Гриби помийте, наріжте скибочками.​

Гриби печериці/ Фото Unsplash

  1. Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем.
  2. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  3. На розігріту пательню з олією викладіть цибулю, часник, обсмажте до рум'яної скоринки, додайте курятину, гриби, сіль, перець, спеції, тушкуйте 10 хвилин.
  4. Далі – додайте вершки, готові макарони, перемішайте, тушкуйте ще кілька хвилин.

Паста з курятиною та грибами/ Фото Freepik

  1. Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева