Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами: простий рецепт страви

Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами. Ми підготували для вас простий рецепт, який ви можете приготувати вдома, Смачна паста за 20 хвилин – як у ресторані.
Існує безліч рецептів пасти, які чудово поєднуються з будь-якими продуктами. Фузіллі — класична італійська паста у вигляді спіралі довжиною 1 –7 сантиметрів, які готують із твердих сортів пшениці.
Макарони з соковитою курятиною та грибами доповнює вишуканий вершковий соус. Смачна та поживна страва сподобається усій вашій родині. Перед подачею найкраще задекорувати тертим сиром.
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- Час: 20 – 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 137
Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибамиІнгредієнти:
– 250 грамів пасти;
– 150 грамів курячого філе;
– 150 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– вершки 33%;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2-3 зубчики часнику;
– твердий сир;
– спеції;
– перець;
– сіль.
- У каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, відваріть протягом 10 хвилин до стану аль-данте. Зцідіть воду.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками.
Куряче філе/ Фото Pexels
- Гриби помийте, наріжте скибочками.
Гриби печериці/ Фото Unsplash
- Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- На розігріту пательню з олією викладіть цибулю, часник, обсмажте до рум'яної скоринки, додайте курятину, гриби, сіль, перець, спеції, тушкуйте 10 хвилин.
- Далі – додайте вершки, готові макарони, перемішайте, тушкуйте ще кілька хвилин.
Паста з курятиною та грибами/ Фото Freepik
- Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!