Початок сезону: рецепт макаронів у грибному соусі

24 серпня 2022 , 18:10
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Джерело:

Оnet

"Полювання" за грибами – одна з улюблених розваг українців. З них можна приготувати безліч страв, а грибні соуси стануть яскравим доповненням до будь-якої трапези.

Паста з грибним соусом – чудовий вибір на всі випадки життя. Цю страву легко та швидко готувати, також до неї можна додати будь-яке м'ясо.

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Базовими для рецепта є печериці, але ви можете надати перевагу тим грибам, які вам вдалося "вполювати" самотужки.

Рецепт макаронів з грибним соусом

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Страва сезону / Фото przepisy

Інгредієнти:

  • 500 грамів улюблених макаронів (наприклад, трубочки, гілочки, бантики);
  • 600 грамів печериць або інших грибів;
  • 2 маленькі цибулини;
  • 2 зубчики часнику;
  • пів склянки вершків 30%;
  • 2 столові ложки вершкового масла;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 5 столових ложок подрібненої петрушки;
  • сіль і перець за смаком.

Приготування:

  1. Закип'ятіть воду для макаронів, приправте сіллю і невеликою кількістю олії. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Печериці помийте і наріжте пластинками.
  3. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.
  4. Часник видавіть через прес або натріть на дрібній тертці.
  5. Розігрійте на сковороді оливкову олію, а потім обсмажте на ній нарізану цибулю.
  6. До глазурованої цибулі додати часник і гриби.
  7. Смажте все без кришки близько 7 хвилин, щоб гриби підрум'янилися.
  8. Додайте до грибів 2 столові ложки масла, петрушку і сіль. Смажте все близько 3 хвилин.
  9. Влийте до грибів вершки, приправте за бажанням перцем, сіллю або будь-якими іншими спеціями. Доведіть до кипіння, потім відставте з вогню.
  10. Подавайте макарони з густим соусом. Можна посипати петрушкою. Якщо грибна підлива вийшла недостатньо густою, можна варити її довше на слабкому вогні, постійно помішуючи.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська