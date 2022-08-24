Початок сезону: рецепт макаронів у грибному соусі
24 серпня 2022 , 18:10Читать новость на русском
Джерело:Оnet
"Полювання" за грибами – одна з улюблених розваг українців. З них можна приготувати безліч страв, а грибні соуси стануть яскравим доповненням до будь-якої трапези.
Паста з грибним соусом – чудовий вибір на всі випадки життя. Цю страву легко та швидко готувати, також до неї можна додати будь-яке м'ясо.
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Базовими для рецепта є печериці, але ви можете надати перевагу тим грибам, які вам вдалося "вполювати" самотужки.
Рецепт макаронів з грибним соусом
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 500 грамів улюблених макаронів (наприклад, трубочки, гілочки, бантики);
- 600 грамів печериць або інших грибів;
- 2 маленькі цибулини;
- 2 зубчики часнику;
- пів склянки вершків 30%;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 5 столових ложок подрібненої петрушки;
- сіль і перець за смаком.
Приготування:
- Закип'ятіть воду для макаронів, приправте сіллю і невеликою кількістю олії. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
- Печериці помийте і наріжте пластинками.
- Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.
- Часник видавіть через прес або натріть на дрібній тертці.
- Розігрійте на сковороді оливкову олію, а потім обсмажте на ній нарізану цибулю.
- До глазурованої цибулі додати часник і гриби.
- Смажте все без кришки близько 7 хвилин, щоб гриби підрум'янилися.
- Додайте до грибів 2 столові ложки масла, петрушку і сіль. Смажте все близько 3 хвилин.
- Влийте до грибів вершки, приправте за бажанням перцем, сіллю або будь-якими іншими спеціями. Доведіть до кипіння, потім відставте з вогню.
- Подавайте макарони з густим соусом. Можна посипати петрушкою. Якщо грибна підлива вийшла недостатньо густою, можна варити її довше на слабкому вогні, постійно помішуючи.