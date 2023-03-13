Доступна вишуканість: рецепт пасти з болоньєзе та моцарелою
13 березня 2023, 13:15Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке, на допомогу завжди прийде італійська кухня. Макарони, кілька додатків – і смачна страва вже на вашому столі.
Швидка, але неймовірно смачна страва – це те, що стане у пригоді кожній господині. Паста з соусом, м'ясом та сиром стане ідеальною трапезою у будь-яку пору дня.
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Рецепт пасти з болоньєзе та моцарелою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пасти тальятелле;
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 400 грамів консервованих помідорів (нарізаних кубиками);
– 1 упаковка сиру моцарела;
– 1 зубчик часнику;
– свіжий або сушений базилік;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Варимо пасту аль денте та проціджуємо.
- Моцарелу грубо натираємо.
- Подрібнюємо часник та обсмажуємо на олії впродовж 1 – 2 хвилин.
- Додаємо м'ясо та готуємо, поки воно не втратить рожевий колір, на це зазвичай потрібно 5 – 7 хвилин.
- Додаємо помідори. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та готуємо 10 хвилин.
- Змішуємо спагетті з соусом.
- Подаємо до столу з моцарелою та базиліком.
Смачного!