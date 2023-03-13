Доступна вишуканість: рецепт пасти з болоньєзе та моцарелою

13 березня 2023, 13:15
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Джерело:

przepisy

Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке, на допомогу завжди прийде італійська кухня. Макарони, кілька додатків – і смачна страва вже на вашому столі.

Швидка, але неймовірно смачна страва – це те, що стане у пригоді кожній господині. Паста з соусом, м'ясом та сиром стане ідеальною трапезою у будь-яку пору дня.

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Рецепт пасти з болоньєзе та моцарелою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів пасти тальятелле;
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 400 грамів консервованих помідорів (нарізаних кубиками);
– 1 упаковка сиру моцарела;
– 1 зубчик часнику;
– свіжий або сушений базилік;
– 2 столові ложки олії.

Приготування:

  • Варимо пасту аль денте та проціджуємо.
  • Моцарелу грубо натираємо.
  • Подрібнюємо часник та обсмажуємо на олії впродовж 1 – 2 хвилин.
  • Додаємо м'ясо та готуємо, поки воно не втратить рожевий колір, на це зазвичай потрібно 5 – 7 хвилин.
  • Додаємо помідори. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та готуємо 10 хвилин.
  • Змішуємо спагетті з соусом.
  • Подаємо до столу з моцарелою та базиліком.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська