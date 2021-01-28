Паста з броколі: простий рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом пасти з броколі та анчоусами, яку ви легко приготуєте вдома.

Джерело: фейсбук Марко Черветті

В Італії існує безліч видів пасти і в кожному регіоні свій рецепт приготування. "Орекьетте" – італійські макаронні вироби у вигляді невеликих "вушок" популярні у місті Барі (регіон Апулії).

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Рецепт пасти з броколі

Для приготування помийте броколі, розділіть на суцвіття. У каструлі з окропом відваріть броколі, додайте пасту, варіть декілька хвилин. На пательні з оливковою олією обсмажте сухарі. Сир натріть на грубій тертці. Часник, перець чилі, подрібніть ножем. На пательні обсмажте часник з перцем, додайте анчоуси. Далі – додайте відварені броколі, пасту, перемішайте, тушкуйте до готовності. У пасту додайте оливкову олію, тертий сир, перемішайте. Викладіть на тарілку, додайте сухарі. Смачного!

– броколі;– сіль морська;– часник;– оливкова олія;– анчоуси;– перець чилі;– сухарі для панірування;– паста орекьетте;– сир твердий (пармезан).

Рецепт пасти з броколі від Марко Черветті у відео: