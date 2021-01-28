Паста з броколі: простий рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом пасти з броколі та анчоусами, яку ви легко приготуєте вдома.
Джерело: фейсбук Марко Черветті
В Італії існує безліч видів пасти і в кожному регіоні свій рецепт приготування. "Орекьетте" – італійські макаронні вироби у вигляді невеликих "вушок" популярні у місті Барі (регіон Апулії).
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Рецепт пасти з броколі
Інгредієнти:
– броколі;
– сіль морська;
– часник;
– оливкова олія;
– анчоуси;
– перець чилі;
– сухарі для панірування;
– паста орекьетте;
– сир твердий (пармезан).
- Для приготування помийте броколі, розділіть на суцвіття. У каструлі з окропом відваріть броколі, додайте пасту, варіть декілька хвилин.
- На пательні з оливковою олією обсмажте сухарі.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Часник, перець чилі, подрібніть ножем. На пательні обсмажте часник з перцем, додайте анчоуси. Далі – додайте відварені броколі, пасту, перемішайте, тушкуйте до готовності. У пасту додайте оливкову олію, тертий сир, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, додайте сухарі. Смачного!
Рецепт пасти з броколі від Марко Черветті у відео: