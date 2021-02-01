Як приготувати пасту рігатоні: рецепт від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачної пасти з м'якою та гострою ковбасою. Збережіть собі рецепт.
Джерело: фейсбук Марко Черветті
Паста рігатоні – чудова ідея для обіду або вечері. Її готують з додаванням м'якої та гострої ковбаси "Ндує".
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Рецепт пасти
Інгредієнти:
– паста рігатоні;
– ковбаса Ндує;
– часник;
– оливкова олія;
– вино Марсала;
– сир м'який (рікота);
– сир твердий Пармезан;
– перець чорний.
- Для приготування пасти у каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, перемішайте.
- Почистіть часник, подрібніть ножем.
- На розігріту пательню з оливковою олією, викладіть м'яку ковбасу, часник, додайте рікоту, вино, перемішайте.
- Натріть на грубій тертці твердий сир.
- На пательню з соусом викладіть макарони, перемішайте, додайте тертий сир.
- Викладіть на тарілку, додайте чорний перець, оливкову олію, скибочку ковбаси. Смачного!
Рецепт пасти рігатоні від Марко Черветті у відео: