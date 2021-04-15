Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт

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Джерело:

Наша Ряба

Якщо шукаєте оригінальний рецепт з курятиною? Приготуйте тальятеле з курячими болами. Страва сподобається дітям і дорослим.

М'ясні кульки з курятини з пастою – чудовий варіант для смачного обіду. Страва готується в ароматному соусі зі спеціями та прикрашається петрушкою та тертим сиром.

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Тальятеле з курячими болами

Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 300 грамів пасти Тальятеле;
– 100 грамів цибулі;
– 350 мілілітрів вершків 30-33%;
– 350 мілілітрів білого сухого вина;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів сиру Пармезан;
– 15 мілілітрів оливкової олії;
– петрушка;
– розмарин;
– сіль;
– перець.
  1. Цибулю почистіть, розріжте навпіл.
  2. Куряче філе пропустіть через м’ясорубку з половинкою цибулі.
  3. У миску викладіть фарш, додайте сіль, перець, вершки. Сформуйте маленькі кульки.
  4. У каструлі з окропом відваріть пасту, додайте сіль.
  5. Почистіть часник, натріть на тертці.
  6. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
  7. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  8. На пательні з оливковою олією обсмажте боли.
  9. Наріжте половинку цибулі, обсмажте на пательні з розмарином до рум’яності, додайте тертий часник. Далі – влийте вино, перемішайте, залиште для випарення, додайте вершки, додайте готову пасту, петрушку, тушкуйте 2-3 хвилини, додайте тертий сир.
  10. Викладіть на тарілку пасту, боли. Смачного!