Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт

Якщо шукаєте оригінальний рецепт з курятиною? Приготуйте тальятеле з курячими болами. Страва сподобається дітям і дорослим.

М'ясні кульки з курятини з пастою – чудовий варіант для смачного обіду. Страва готується в ароматному соусі зі спеціями та прикрашається петрушкою та тертим сиром.

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Тальятеле з курячими болами

Цибулю почистіть, розріжте навпіл. Куряче філе пропустіть через м’ясорубку з половинкою цибулі. У миску викладіть фарш, додайте сіль, перець, вершки. Сформуйте маленькі кульки. У каструлі з окропом відваріть пасту, додайте сіль. Почистіть часник, натріть на тертці. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Твердий сир натріть на грубій тертці. На пательні з оливковою олією обсмажте боли. Наріжте половинку цибулі, обсмажте на пательні з розмарином до рум’яності, додайте тертий часник. Далі – влийте вино, перемішайте, залиште для випарення, додайте вершки, додайте готову пасту, петрушку, тушкуйте 2-3 хвилини, додайте тертий сир. Викладіть на тарілку пасту, боли. Смачного!

– 400 грамів курячого філе;– 300 грамів пасти Тальятеле;– 100 грамів цибулі;– 350 мілілітрів вершків 30-33%;– 350 мілілітрів білого сухого вина;– 2 зубчики часнику;– 50 грамів сиру Пармезан;– 15 мілілітрів оливкової олії;– петрушка;– розмарин;– сіль;– перець.