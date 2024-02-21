Макарони ще ніколи не були такими смачними: приготуйте пасту у вершковому соусі
21 лютого 2024, 22:27Читать новость на русском
Джерело:tsukatnata
Вершковий соус зробить ваші макарони витвором мистецтва. Їх їстимуть навіть ті, хто не дуже любить.
Компанію вершкам складе шпинат. Можете використовувати і свіжий, і заморожений.
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Паста у вершковому соусі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів макаронів;
– 30 грамів масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 250 грамів помідорів чері;
– 60 грамів шпинату;
– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;
– сіль до смаку;
– 200 грамів вершків 10%;
– 80 грамів моцарели.
Приготування:
- Відваріть макарони до готовності.
- Тим часом у пательню додайте олію та вершкове масло.
- Чері розріжте навпіл і обсмажте. Додайте сухий часник і тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте шпинат та сіль. Обсмажте, поки шпинат не зменшиться у розмірі.
- Далі влийте вершки та зменште вогонь до мінімального. Додайте трішки води з макаронів. Важливо, щоб вершки не закипіли.
- Додайте сир та макарони. Прогрійте на вогні 2 хвилини. Добре все перемішайте й одразу подавайте.