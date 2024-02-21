Макарони ще ніколи не були такими смачними: приготуйте пасту у вершковому соусі

21 лютого 2024, 22:27
Читать новость на русском

Джерело:

tsukatnata

Вершковий соус зробить ваші макарони витвором мистецтва. Їх їстимуть навіть ті, хто не дуже любить.

Компанію вершкам складе шпинат. Можете використовувати і свіжий, і заморожений.

Варто спробувати Просто, швидко і дешево: геніальний рецепт ідеальної вечері з доступних продуктів

Паста у вершковому соусі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів макаронів;
– 30 грамів масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 250 грамів помідорів чері;
– 60 грамів шпинату;
– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;
– сіль до смаку;
– 200 грамів вершків 10%;
– 80 грамів моцарели.

Приготування:

  1. Відваріть макарони до готовності.
  2. Тим часом у пательню додайте олію та вершкове масло.
  3. Чері розріжте навпіл і обсмажте. Додайте сухий часник і тушкуйте 5 хвилин.
  4. Додайте шпинат та сіль. Обсмажте, поки шпинат не зменшиться у розмірі.
  5. Далі влийте вершки та зменште вогонь до мінімального. Додайте трішки води з макаронів. Важливо, щоб вершки не закипіли.
  6. Додайте сир та макарони. Прогрійте на вогні 2 хвилини. Добре все перемішайте й одразу подавайте.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачну запіканку з макаронів – підійдуть навіть вчорашні.
Автор: Ольга Котів