Як приготувати пасту з хамоном та рікотою: домашній рецепт

Як урізноманітнити традиційне меню? Спробуйте приготувати пасту з хамоном та рікотою. Ми впевненні, страва сподобається усім.
Спагеті з м'яким сиром, хамоном та петрушкою – ситна та легка у приготуванні страва. Також можете додати будь-який соус, спеції та овочі.
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Рецепт спагетіІнгредієнти:
– 100 грамів спагеті;
– 50 грамів хамону;
– 1 цибуля;
– 80 грамів рікоти;
– оливкова (або рослинна олія);
– перець;
– петрушка;
– сіль.
Спагеті з хамоном та рікотою/ Фото Unsplash
- У каструлі з окропом відваріть спагеті, зцідіть воду.
- Хамон наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією, додайте хамон.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Далі – викладіть на пательню з м'ясом готові спагеті, додайте рікоту, перець, сіль, перемішайте.
- Спагеті викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!