Як приготувати пасту з хамоном та рікотою: домашній рецепт

18 травня 2021 , 18:37
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Джерело:

24 канал

Як урізноманітнити традиційне меню? Спробуйте приготувати пасту з хамоном та рікотою. Ми впевненні, страва сподобається усім.

Спагеті з м'яким сиром, хамоном та петрушкою – ситна та легка у приготуванні страва. Також можете додати будь-який соус, спеції та овочі.

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Рецепт спагеті

Інгредієнти:
– 100 грамів спагеті;
– 50 грамів хамону;
– 1 цибуля;
– 80 грамів рікоти;
– оливкова (або рослинна олія);
– перець;
– петрушка;
– сіль.

Спагеті з хамоном та рікотою/ Фото Unsplash

  1. У каструлі з окропом відваріть спагеті, зцідіть воду.
  2. Хамон наріжте скибочками.
  3. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією, додайте хамон.
  4. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
  5. Далі – викладіть на пательню з м'ясом готові спагеті, додайте рікоту, перець, сіль, перемішайте.
  6. Спагеті викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева