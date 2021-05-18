Як приготувати пасту з хамоном та рікотою: домашній рецепт

Як урізноманітнити традиційне меню? Спробуйте приготувати пасту з хамоном та рікотою. Ми впевненні, страва сподобається усім.

Спагеті з м'яким сиром, хамоном та петрушкою – ситна та легка у приготуванні страва. Також можете додати будь-який соус, спеції та овочі.

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Рецепт спагеті

– 100 грамів спагеті;– 50 грамів хамону;– 1 цибуля;– 80 грамів рікоти;– оливкова (або рослинна олія);– перець;– петрушка;– сіль.

Спагеті з хамоном та рікотою/ Фото Unsplash