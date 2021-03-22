Паста з курятиною і томатами: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Якщо немає багато часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з курятиною і томатами.

Паста з курятиною і томатами – ситний обід, який швидко і легко можна приготувати вдома. Також можна додати тертий сир.

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Рецепт пасти

Інгредієнти:
– 300 грамів пасти;
– 2-3 томати;
– 250 грамів курячого філе;
– олія;
– петрушка;
– сіль.
  1. У каструлі з окропом відваріть макарони до готовності. Зцідіть воду.
  2. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки до готовності.
  3. Томати помийте, наріжте кубиками.
  4. У мисці з'єднайте макарони з м'ясом та томатами, додайте сіль, перець.
  5. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!