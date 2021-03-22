Паста з курятиною і томатами: домашній рецепт

Якщо немає багато часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з курятиною і томатами.

Паста з курятиною і томатами – ситний обід, який швидко і легко можна приготувати вдома. Також можна додати тертий сир.

Читайте також Рецепт картопляної запіканки з лососем від блогерки Яни Станішевської

Рецепт пасти

У каструлі з окропом відваріть макарони до готовності. Зцідіть воду. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки до готовності. Томати помийте, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте макарони з м'ясом та томатами, додайте сіль, перець. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!

– 300 грамів пасти;– 2-3 томати;– 250 грамів курячого філе;– олія;– петрушка;– сіль.