Забудьте про каструлю та духовку: простий та швидкий метод пастеризації банок

Пастеризація як спосіб консервування їжі на зиму відома століттями. З часом з'явилися все нові методи, які дозволили полегшити собі життя і зробити цей процес швидким та приємним.

Відомо багато варіантів пастеризації консервації на зиму: у воді, духовці чи мікрохвильовці. Проте із найшвидших та наймеш трудомістких – у посудомийній машині. 24 канал зібрав ключові поради, як зробити це легко та швидко.

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Які банки можна пастеризувати у посудомийній машині

Варто поставити банки з новими кришками – щоб вони не зносилися і дійсно добре трималися. Механізм твіст-офф з металевою гвинтовою кришкою підійде найкраще.

Яку програму обрати

Найкраще обрати програму з максимальною температурою (близько 70 градусів за Цельсієм). Не додавайте жодних мийних засобів, просто увімкніть посудомийну машину із завантаженими банками.

Простий та швидкий метод / Фото rustic wise

Процес пастеризації банок у посудомийній машині

Почніть з підготовки банок – ретельно їх вимийте, ошпарте і просушіть.

Наповніть банки начинкою, залиште 2 – 3 сантиметри вільного простору. Закрийте банки належним чином.

Якщо під час наливання забруднилися краї банок або кришки, ретельно їх протріть. Поставте банки догори дном у посудомийну машину. Виставте програму. Після закінчення роботи дістаньте банки, поставте їх догори дном і залиште на ніч. Переверніть їх і перевірте, чи кришки увігнуті – якщо так, це означає, що пастеризація пройшла успішно і консерви будуть чудовими на смак навіть через кілька місяців.

Як довго пастеризувати банки в посудомийній машині?

Тут немає конкретних вказівок, вам слід дочекатися закінчення циклу обраної програми. Пам’ятайте, що не можна виймати банки одразу після завершення роботи машинки. Дайте їм охолонути впродовж кількох хвилин, а потім за допомогою кухонних рукавиць обережно вийміть.